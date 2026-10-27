Партията на Айзенкот обвини Нетаняху, че подготвя оспорване на изборите в Израел
„Трябва да победим „Ликуд“ със значителна преднина; само така няма да има място за съмнения“, заявиха от „Яшар“
Центристката партия „Яшар“ на Гади Айзенкот обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху, че подготвя почвата за оспорване на резултатите от парламентарните избори в случай на загуба, предаде Франс прес.
Обвиненията бяха отправени, след като по-рано днес Нетаняху заяви, че опозицията се опитва да „открадне изборите“.
„Нетаняху е в паника и подготвя почвата за оспорване на резултатите“, заявиха от партията на Айзенкот.
От политическата формация призоваха за убедителна победа над „Ликуд“ – партията на Нетаняху, като посочиха, че значителната преднина би намалила възможностите за съмнения около изборния резултат.
„Трябва да победим „Ликуд“ със значителна преднина; само така няма да има място за съмнения“, заявиха от „Яшар“.