Новини
Търси
Подкаст
Свят

Партията на Айзенкот обвини Нетаняху, че подготвя оспорване на изборите в Израел

Партията на Айзенкот обвини Нетаняху, че подготвя оспорване на изборите в Израел
АР/БТА

„Трябва да победим „Ликуд“ със значителна преднина; само така няма да има място за съмнения“, заявиха от „Яшар“

Центристката партия „Яшар“ на Гади Айзенкот обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху, че подготвя почвата за оспорване на резултатите от парламентарните избори в случай на загуба, предаде Франс прес.

Обвиненията бяха отправени, след като по-рано днес Нетаняху заяви, че опозицията се опитва да „открадне изборите“.

„Нетаняху е в паника и подготвя почвата за оспорване на резултатите“, заявиха от партията на Айзенкот.

От политическата формация призоваха за убедителна победа над „Ликуд“ – партията на Нетаняху, като посочиха, че значителната преднина би намалила възможностите за съмнения около изборния резултат.

„Трябва да победим „Ликуд“ със значителна преднина; само така няма да има място за съмнения“, заявиха от „Яшар“.

Още по темата

Съперникът на Нетаняху обеща промяна в Израел: Няма да управляваме чрез страх и разделение

Съперникът на Нетаняху обеща промяна в Израел: Няма да управляваме чрез страх и разделение

Рекордна активност на изборите в Израел

Рекордна активност на изборите в Израел

Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

Нетаняху призова израелците да гласуват и обвини представители на арабски партии в изборни нарушения

Нетаняху призова израелците да гласуват и обвини представители на арабски партии в изборни нарушения

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Киев одобрил разговорите на Финландия и Норвегия с Путин

Киев одобрил разговорите на Финландия и Норвегия с Путин

Палестинци протестират срещу израелската военна операция на Западния бряг, докато в Израел гласуват

Палестинци протестират срещу израелската военна операция на Западния бряг, докато в Израел гласуват

Великобритания обвини двама мъже в шпионаж в полза на Иран

Великобритания обвини двама мъже в шпионаж в полза на Иран

Хутите обявиха, че са отблъснали настъпление на подкрепяни от Саудитска Арабия сили край Баб ел Мандеб

Хутите обявиха, че са отблъснали настъпление на подкрепяни от Саудитска Арабия сили край Баб ел Мандеб

Кибератака срещу Джорджа Мелони

Кибератака срещу Джорджа Мелони

Водещи

Младежките президент и вицепрезидент пред "Таралеж": Политиката не трябва да насажда страх

Младежките президент и вицепрезидент пред "Таралеж": Политиката не трябва да насажда страх

  • Преди 3 минути
Хари Кейн изпреварил Килиан Мбапе с минимална разлика за „Златната топка“

Хари Кейн изпреварил Килиан Мбапе с минимална разлика за „Златната топка“

  • Преди 6 минути
ЦИК обяви официално резултатите от първия тур на президентските избори

ЦИК обяви официално резултатите от първия тур на президентските избори

Сърданович скъса с реториката на Вучич: Позорните му изявления от 90-те не са лицето на Сърбия

Сърданович скъса с реториката на Вучич: Позорните му изявления от 90-те не са лицето на Сърбия

  • Преди 11 минути
Ливърпул ще подсилва халфовата линия през януари

Ливърпул ще подсилва халфовата линия през януари

  • Преди 20 минути
Велислава Петрова: България не изчаква дълго, за да каже чии са дроновете, ударили два кораба в Черно море

Велислава Петрова: България не изчаква дълго, за да каже чии са дроновете, ударили два кораба в Черно море

Весела Лечева поздрави Новиков и Милов: Никой не бива да спира пътя на най-добрите

Весела Лечева поздрави Новиков и Милов: Никой не бива да спира пътя на най-добрите

  • Преди 21 минути
Киев одобрил разговорите на Финландия и Норвегия с Путин

Киев одобрил разговорите на Финландия и Норвегия с Путин

  • Преди 27 минути
"Топлофикация" решава утре кога ще пусне парното в София

"Топлофикация" решава утре кога ще пусне парното в София

Барселона глобена с 602 евро след жалба на Атлетико за Хулиан Алварес

Барселона глобена с 602 евро след жалба на Атлетико за Хулиан Алварес

  • Преди 38 минути
БАБХ затваря "кухня майка" на голяма търговска верига

БАБХ затваря "кухня майка" на голяма търговска верига

Радев защити съобщението на МС в подкрепа на Йотова и потвърди, че ще присъства на нейно събитие

Радев защити съобщението на МС в подкрепа на Йотова и потвърди, че ще присъства на нейно събитие

  • Преди 43 минути
Оперираха успешно Кварацхелия

Оперираха успешно Кварацхелия

  • Преди 46 минути
Никушор Дан: Русия води хибридна война срещу Европа

Никушор Дан: Русия води хибридна война срещу Европа

  • Преди 47 минути
Семен Новиков посвети световната титла на баща си: Обещах му подарък и го направих

Семен Новиков посвети световната титла на баща си: Обещах му подарък и го направих

  • Преди 54 минути