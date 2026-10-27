Партията на Айзенкот обвини Нетаняху, че подготвя оспорване на изборите в Израел

Центристката партия „Яшар“ на Гади Айзенкот обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху, че подготвя почвата за оспорване на резултатите от парламентарните избори в случай на загуба, предаде Франс прес.

Обвиненията бяха отправени, след като по-рано днес Нетаняху заяви, че опозицията се опитва да „открадне изборите“.

„Нетаняху е в паника и подготвя почвата за оспорване на резултатите“, заявиха от партията на Айзенкот.

От политическата формация призоваха за убедителна победа над „Ликуд“ – партията на Нетаняху, като посочиха, че значителната преднина би намалила възможностите за съмнения около изборния резултат.

„Трябва да победим „Ликуд“ със значителна преднина; само така няма да има място за съмнения“, заявиха от „Яшар“.