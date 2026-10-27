Ливърпул ще подсилва халфовата линия през януари

Ливърпул ще опита да привлече нов полузащитник през януарския трансферен прозорец. Журналистът Флориан Плетенберг съобщава, че "червените" имат две основни опции, към които са се насочили. Английският клуб иска да се подсили с Ламин Камара от Монако или Алекс Скот от Борнемут.

Интерес към англичанина има от Челси. Любопитното е, че сенегалският национал беше близо до "сините" от Лондон през лятото, но трансферът му се провали в последния момент.

Ламин Камара е оценяван на около 60 млн. евро. Той има договор с "монегаските" до лятото на 2029 година.

23-годишният Скот е оценяван на подобна сума. Неговият контракт с "черешките" е за още година и половина.

Ливърпул следи и халфа на Борусия Дортмунд Феликс Нмеча, но на този етап германският национал не е сред приоритетните цели на мърсисайдци.