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Мелони настоява ЕС да избере свой представител за преговорите с Русия

Мелони настоява ЕС да избере свой представител за преговорите с Русия
АР/БТА

Италианското правителство предупреди, че Европа губи позиции в преговорния процес

Европейският съюз трябва да определи кой ще го представлява в разговорите за войната в Украйна. Държавите членки не бива да действат самостоятелно по този въпрос, както направиха Финландия и Норвегия, чиито лидери проведоха телефонни разговори с руския президент Владимир Путин от името на собствените си страни, а не на Европа. Това заявиха от италианското правителство, цитирани от АНСА и БТА.

От кабинета на италианския премиер Джорджа Мелони уточниха, че тя изпитва голямо уважение към финландския президент Александер Стуб и норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре.

Според италианското правителство разговорите на двамата лидери с Путин, при които те изрично са посочили, че говорят от името на своите държави, а не на Европа, показват необходимостта ЕС да определи възможно най-скоро един или повече представители с ясен мандат да водят разговори от името на Съюза. Решението трябва да бъде взето чрез процес, основан на консенсус между държавите членки.

От кабинета на Мелони подчертаха, че Стуб и Стьоре ръководят държави, граничещи с Русия, и последователно подкрепят Украйна. Въпреки това, според италианското правителство, Европа не може да си позволи да губи допълнително влияние, докато се водят преговори за прекратяване на войната.

Междувременно британският вестник „Дейли телеграф“, цитиран от АНСА, съобщи, че Джорджа Мелони е сред петима възможни кандидати за ролята на преговарящ от името на ЕС с Русия. В списъка са още Александер Стуб, чешкият президент Петър Павел, датският премиер Мете Фредериксен и норвежкият министър-председател Юнас Гар Стьоре.

 
 
 

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