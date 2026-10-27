Андерлехт и Брюж следят звезда на Левски

Андерлехт и Брюж проявяват интерес към полузащитника на Левски Сержиньо, съобщават белгийските издания Voetbalkrant и VoetbalNieuws. Португалецът се утвърди като важна част от състава на Хулио Веласкес и е привлякъл вниманието на двата клуба с изявите си.

Според Voetbalkrant, който се позовава на трансферния журналист Екрем Конур, скаути на белгийските отбори ще продължат да наблюдават халфа до края на календарната година.

Изданието посочва, че Левски не е склонен да се раздели със Сержиньо през зимния трансферен прозорец. Към момента няма информация за започнали преговори или отправено предложение към „сините“.

VoetbalNieuws разглежда възможността за трансфер и през призмата на Андерлехт. Според медията клубът от Брюксел разполага с достатъчно футболисти в центъра на терена, което прави привличане през януари по-малко вероятно.

Не се изключва обаче интересът към португалеца да бъде подновен през лятото на 2027 година. Посочваната пазарна оценка на Сержиньо е 3,5 милиона евро, а договорът му с Левски е до лятото на 2029 година.

Засега интересът остава на ниво наблюдение. Нито Андерлехт, нито Брюж е потвърдил официално намерение да отправи оферта за полузащитника.