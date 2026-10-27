Полша ще изгради първия в Европа център за поддръжка на ракетите „Пейтриът“

В Полша ще бъде изграден център за поддръжка на ракетите прехващачи „Пейтриът“, произведени от американската компания „Локхийд Мартин“. Това съобщи заместник-министърът на отбраната Магдалена Собковяк-Чарнецка, цитирана от Ройтерс.

Според агенцията войните в Украйна и Близкия изток доведоха до сериозно изчерпване на запасите от ракети за противовъздушна отбрана и до забавяне на доставките. Това принуждава редица държави да търсят възможности за поддръжка и производство на въоръжение по-близо до собствените си територии.

Новият център в Полша ще бъде единственото подобно съоръжение извън САЩ, посочи Собковяк-Чарнецка.

„Четири държави се конкурираха за разполагането на тази инвестиция в Европа – Германия, Нидерландия, Норвегия и Полша. Този успех не беше даденост“, написа тя в социалната мрежа Екс.

По-късно заместник-министърът уточни пред журналисти, че инвестицията ще възлиза на около 253 милиона долара. Очаква се да са необходими приблизително 12 месеца, преди центърът да започне работа.

Създаването на съоръжението в Европа ще позволи ракетите „Пейтриът“ да бъдат обслужвани по-бързо, без да се налага да бъдат изпращани до САЩ, както се е случвало досега.