Новини
Търси
Подкаст
Свят

Туск иска Полша да стане входна точка за Индия към европейския пазар

Туск иска Полша да стане входна точка за Индия към европейския пазар
Снимка: AP/БТА

Варшава планира да удвои търговията с Индия до 2030 г., а полският премиер предлага разширяване на партньорството в отбраната, технологиите, енергетиката и фармацевтичната индустрия

Полша иска да се утвърди като основна отправна точка за индийските компании към европейския пазар, докато Индия да изпълнява същата роля за полския бизнес в Азия. Това заяви полският министър-председател Доналд Туск при откриването на двустранен бизнес форум в Ню Делхи, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

Туск е на тридневно държавно посещение в Индия от 21 до 23 октомври, начело на най-голямата полска делегация в историята на двустранните отношения. В нея участват министърът на финансите и икономиката Анджей Домански, както и около 100 водещи полски ръководители и представители на бизнеса.

Пред участниците във форума Туск заяви, че Полша и Индия споделят разбирането, че предприемачеството, знанията и новите технологии променят съвременните общества. Той посочи, че войната в Украйна и уязвимостта на глобалните вериги за доставки на енергийни ресурси, суровини и технологии са подтикнали Варшава да търси по-устойчиви и разнообразни международни партньорства. В този геополитически контекст Индия се е превърнала във важен партньор за Полша.

Полският премиер изтъкна географското положение на страната си по основните европейски транспортни маршрути и развитата ѝ логистична инфраструктура. По думите му Полша може да предложи на индийските компании достъп до квалифицирани специалисти и до единния пазар на Европейския съюз. От своя страна Индия разполага с голям икономически мащаб, квалифицирана работна сила и значителен производствен капацитет.

Сред областите с потенциал за разширяване на двустранното сътрудничество Туск посочи отбраната, технологиите с двойна употреба, миннодобивната промишленост, зелената енергия, селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и фармацевтичния сектор. Той открои също цифровизацията и развитието на космическата индустрия.

Туск заяви, че двете страни притежават необходимите компетенции за съвместна работа в най-развитите сектори на съвременната икономика. Той потвърди интереса на полските предприятия към установяване на партньорства с индийски компании и призова за по-тясно институционално сътрудничество между университетите и научноизследователските организации на двете държави.

По време на дискусионния панел министърът на финансите и икономиката Анджей Домански заяви, че Полша трябва да промени подхода си към индийския пазар. Според него акцентът следва да се измести от обикновения износ към трайно присъствие на място и изграждане на дългосрочни партньорства в Индия.

Полското правителство си поставя за цел да увеличи поне два пъти двустранната търговия до 2030 г., въпреки че според Домански настоящият ѝ обем остава значително под възможностите на двете икономики.

Стокообменът между Полша и Индия е достигнал 5,68 млрд. евро. Търговията обаче е неравномерна: полският износ за Индия възлиза на 1,37 млрд. евро, докато вносът от азиатската държава достига 4,32 млрд. евро, което води до значителен търговски дефицит за Полша.

 

Още по темата

Полша проверява сигнал за възможно нарушение на въздушното си пространство

Полша проверява сигнал за възможно нарушение на въздушното си пространство

Дания, Италия и Полша настояват ЕС да затегне политиката си за нелегалната миграция

Дания, Италия и Полша настояват ЕС да затегне политиката си за нелегалната миграция

В Полша арестуваха мъжа, отправил заплахи към Доналд Туск

В Полша арестуваха мъжа, отправил заплахи към Доналд Туск

Туск: Русия не иска мир, Европа трябва да затегне санкциите

Туск: Русия не иска мир, Европа трябва да затегне санкциите

Туск: Руските атаки край границата с Полша станаха постоянни

Туск: Руските атаки край границата с Полша станаха постоянни

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

САЩ са депортирали 980 000 души за 18 месеца при Тръмп

САЩ са депортирали 980 000 души за 18 месеца при Тръмп

Мощно земетресение разтърси автономния район Тибет в Китай: 16 загинали и стотици срутени къщи

Мощно земетресение разтърси автономния район Тибет в Китай: 16 загинали и стотици срутени къщи

Путин обяви Източна Украйна за "исторически руски земи" и настоя за трайно мирно споразумение

Путин обяви Източна Украйна за "исторически руски земи" и настоя за трайно мирно споразумение

Зеленски предупреди Тръмп да не отменя санкциите срещу Русия: "Путин ще поиска всичко"

Зеленски предупреди Тръмп да не отменя санкциите срещу Русия: "Путин ще поиска всичко"

Тръмп заяви, че Мъск е възстановил достъпа на Украйна до Starlink

Тръмп заяви, че Мъск е възстановил достъпа на Украйна до Starlink

Водещи

Двама загинали и 19 ранени за денонощие при катастрофи у нас

Двама загинали и 19 ранени за денонощие при катастрофи у нас

  • Преди 3 минути
Въвеждат временни ограничения на граничния преход Русе - Гюргево

Въвеждат временни ограничения на граничния преход Русе - Гюргево

  • Преди 3 минути
Еленко Божков: Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30%

Еленко Божков: Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30%

САЩ са депортирали 980 000 души за 18 месеца при Тръмп

САЩ са депортирали 980 000 души за 18 месеца при Тръмп

  • Преди 13 минути
Значителни количества валежи и гръмотевични бури обхващат части от страната днес

Значителни количества валежи и гръмотевични бури обхващат части от страната днес

  • Преди 19 минути
56 дни без топла вода в блок в "Младост": Жителите се страхуват, че ще останат и без парно

56 дни без топла вода в блок в "Младост": Жителите се страхуват, че ще останат и без парно

Мощно земетресение разтърси автономния район Тибет в Китай: 16 загинали и стотици срутени къщи

Мощно земетресение разтърси автономния район Тибет в Китай: 16 загинали и стотици срутени къщи

  • Преди 24 минути
Тристранката обсъжда данъчните промени и минималната заплата за 2027 г.

Тристранката обсъжда данъчните промени и минималната заплата за 2027 г.

  • Преди 39 минути
Туск иска Полша да стане входна точка за Индия към европейския пазар

Туск иска Полша да стане входна точка за Индия към европейския пазар

  • Преди 40 минути
"Тренд": Йотова води с 45,9%, Гюров стопява разликата

"Тренд": Йотова води с 45,9%, Гюров стопява разликата

  • Преди 47 минути
Путин обяви Източна Украйна за "исторически руски земи" и настоя за трайно мирно споразумение

Путин обяви Източна Украйна за "исторически руски земи" и настоя за трайно мирно споразумение

  • Преди 55 минути
Соня Колтуклиева с първи думи след инцидента със служител на НСО

Соня Колтуклиева с първи думи след инцидента със служител на НСО

  • Преди 1 час
Илияна Йотова ще присъства на церемонията по връчване на офицерски пагони на четвъртия випуск военни медици

Илияна Йотова ще присъства на церемонията по връчване на офицерски пагони на четвъртия випуск военни медици

Зеленски предупреди Тръмп да не отменя санкциите срещу Русия: "Путин ще поиска всичко"

Зеленски предупреди Тръмп да не отменя санкциите срещу Русия: "Путин ще поиска всичко"

  • Преди 1 час
Инцидентът със Соня Колтуклиева: Служителят на НСО е задържан

Инцидентът със Соня Колтуклиева: Служителят на НСО е задържан

  • Преди 1 час