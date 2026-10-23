Туск иска Полша да стане входна точка за Индия към европейския пазар

Полша иска да се утвърди като основна отправна точка за индийските компании към европейския пазар, докато Индия да изпълнява същата роля за полския бизнес в Азия. Това заяви полският министър-председател Доналд Туск при откриването на двустранен бизнес форум в Ню Делхи, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

Туск е на тридневно държавно посещение в Индия от 21 до 23 октомври, начело на най-голямата полска делегация в историята на двустранните отношения. В нея участват министърът на финансите и икономиката Анджей Домански, както и около 100 водещи полски ръководители и представители на бизнеса.

Пред участниците във форума Туск заяви, че Полша и Индия споделят разбирането, че предприемачеството, знанията и новите технологии променят съвременните общества. Той посочи, че войната в Украйна и уязвимостта на глобалните вериги за доставки на енергийни ресурси, суровини и технологии са подтикнали Варшава да търси по-устойчиви и разнообразни международни партньорства. В този геополитически контекст Индия се е превърнала във важен партньор за Полша.

Полският премиер изтъкна географското положение на страната си по основните европейски транспортни маршрути и развитата ѝ логистична инфраструктура. По думите му Полша може да предложи на индийските компании достъп до квалифицирани специалисти и до единния пазар на Европейския съюз. От своя страна Индия разполага с голям икономически мащаб, квалифицирана работна сила и значителен производствен капацитет.

Сред областите с потенциал за разширяване на двустранното сътрудничество Туск посочи отбраната, технологиите с двойна употреба, миннодобивната промишленост, зелената енергия, селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и фармацевтичния сектор. Той открои също цифровизацията и развитието на космическата индустрия.

Туск заяви, че двете страни притежават необходимите компетенции за съвместна работа в най-развитите сектори на съвременната икономика. Той потвърди интереса на полските предприятия към установяване на партньорства с индийски компании и призова за по-тясно институционално сътрудничество между университетите и научноизследователските организации на двете държави.

По време на дискусионния панел министърът на финансите и икономиката Анджей Домански заяви, че Полша трябва да промени подхода си към индийския пазар. Според него акцентът следва да се измести от обикновения износ към трайно присъствие на място и изграждане на дългосрочни партньорства в Индия.

Полското правителство си поставя за цел да увеличи поне два пъти двустранната търговия до 2030 г., въпреки че според Домански настоящият ѝ обем остава значително под възможностите на двете икономики.

Стокообменът между Полша и Индия е достигнал 5,68 млрд. евро. Търговията обаче е неравномерна: полският износ за Индия възлиза на 1,37 млрд. евро, докато вносът от азиатската държава достига 4,32 млрд. евро, което води до значителен търговски дефицит за Полша.