Полша проверява сигнал за възможно нарушение на въздушното си пространство

Полските военни проверяват информация за възможно навлизане на неидентифициран обект във въздушното пространство на страната. Това съобщи армията, цитирана от Ройтерс.

Към момента няма потвърждение, че въздушното пространство на Полша е било нарушено, уточниха военните в публикация в социалната мрежа Екс.

За проверка на случая е изпратен спасително-издирвателен екип в район южно от Люблин. Неговата задача е да установи дали обектът се е разбил и да открие евентуалното място на падането