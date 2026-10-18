Полша проверява сигнал за възможно нарушение на въздушното си пространство
Полската армия е изпратила спасително-издирвателен екип южно от Люблин, за да установи дали неидентифициран обект се е разбил в района
Полските военни проверяват информация за възможно навлизане на неидентифициран обект във въздушното пространство на страната. Това съобщи армията, цитирана от Ройтерс.
Към момента няма потвърждение, че въздушното пространство на Полша е било нарушено, уточниха военните в публикация в социалната мрежа Екс.
За проверка на случая е изпратен спасително-издирвателен екип в район южно от Люблин. Неговата задача е да установи дали обектът се е разбил и да открие евентуалното място на падането