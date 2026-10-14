Мистерия в Полша: Военни сапьори проучват открити отломки от НЛО

Полската военна полиция разследва мистериозен обект с неустановен произход, открит във вторник на плаж край Балтийско море.

Частната радиостанция RMF FM, цитирана по Ройтерс, съобщи, че случаен минувач се е натъкнал на предмет, наподобяващ безпилотен летателен апарат (дрон), и е сигнализирал органите на реда. След това на мястото са пристигнали военни сапьори и представители на други специализирани служби.

Полша е най-голямата страна членка на НАТО на източния фланг на Алианса и граничи с Украйна. Поредицата от неотдавнашни нарушения на въздушното пространство в региона засилиха опасенията, че войната в Украйна може да прелее извън границите на военнополитическия блок.

Късно във вторник военната полиция съобщи в социалната мрежа X, че „разследва обстоятелствата около откриването на фрагменти от неидентифициран летящ обект (НЛО) на 13 октомври 2026 г. в приблизително 18:30 ч. местно време на плажа в Карвия, Пушки окръг“.

Говорителят на военната полиция Дариуш Розкош заяви пред частната телевизия TVN24, че на този ранен етап все още не може да потвърди какъв точно е типът на намерения обект.