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Заплаха от дрон затвори летището в Нюрнберг

Заплаха от дрон затвори летището в Нюрнберг
АП/БТА

Служители на реда са отцепили и обезопасили района

Поради „предполагаема извънредна ситуация във въздуха“, летището в германския град Нюрнберг временно преустанови работа, информира говорител на полицията, цитиран от ДПА.

Решението за затваряне на аерогарата беше взето непосредствено преди планираното кацане на полет от гръцкия остров Корфу. Говорител на летището поясни, че въпреки ситуацията, машината се е приземила безаварийно. Въпреки това трафикът на летището остава нарушен, докато силите на реда са отцепили и обезопасили района. От ръководството също така потвърдиха, че самолетът е бил придружен от изтребители „Юрофайтър“.

Към момента полицейски представител посочи, че потенциалната заплаха „все още е непотвърдена“, като липсва детайлна информация за точния брой на разположените на място служители.

Този инцидент се развива само часове след като полицията обяви, че в района на летището е възможно да е бил забелязан дрон. Трима пилоти независимо един от друг са докладвали за подозрителен обект по време на излитане или кацане, който вероятно е бил безпилотен апарат. Вследствие на това службите за сигурност, граничната полиция и РВД незабавно са стартирали операция по издирване, в която е включен и полицейски хеликоптер, но досега дрон не е намерен.

Нюрнберг е вторият по големина и значение град в южната провинция Бавария след столицата Мюнхен.

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