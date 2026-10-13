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Още един кораб е потънал край българския бряг след удар от дрон

Още един кораб е потънал край българския бряг след удар от дрон
БТА

Плавателният съд е ударен на 17 мили източно от Крапец

Още един кораб е потънал край българския бряг след удар от дрон. Това обяви премиерът Румен Радев в свой пост във Фейсбук.

"Само преди минути, по време на извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, получихме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има 1 спасен член на екипажа", съобщи Радев.

По-рано тази сутрин стана ясно, че три дрона са поразили кораб в Черно море, който е плавал под малтийски флаг. Инцидентът станал на 15 морски мили от брега, срещу град Бяла, област Варна.

 

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