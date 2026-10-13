Корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е ударен на около 15 морски мили от Бяла
Екипажът от 15 души е евакуиран
Корабът „Челси 3“ е ударен от въздушен дрон на около 15 мили от Бяла, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация във Варна, предава БТА.
Плавателният съд е с лек крен.
Екипажът от 15 души е евакуиран. Моряците са докарани до Варна с катер на „Гранична полиция“.
По първоначални данни няма пострадали.
Инцидентът е станал около 2:00 ч. след полунощ. Корабът плава под малтийски флаг. Той е изпълнявал рейс от Турция към Молдова.
На 6 октомври два кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Впоследствие президентът Илияна Йотова свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).