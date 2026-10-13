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Корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е ударен на около 15 морски мили от Бяла

Корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е ударен на около 15 морски мили от Бяла

Екипажът от 15 души е евакуиран

Корабът „Челси 3“ е ударен от въздушен дрон на около 15 мили от Бяла, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация във Варна, предава БТА.

Плавателният съд е с лек крен.

Екипажът от 15 души е евакуиран. Моряците са докарани до Варна с катер на „Гранична полиция“.

По първоначални данни няма пострадали.

Инцидентът е станал около 2:00 ч. след полунощ. Корабът плава под малтийски флаг. Той е изпълнявал рейс от Турция към Молдова. 

На 6 октомври два кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Впоследствие президентът Илияна Йотова свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).

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