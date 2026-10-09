Димитър Стоянов: Все още не може да се каже руски или украински дрон е ударил корабите в Черно море

Военният министър Димитър Стоянов благодари на екипажите от 24-та вертолетна авиобаза и на Военноморските сили за действията им при операцията по обследване на ударения товарен кораб в Черно море.
По думите му военните са се справили много добре в сложната ситуация, а подготовката за операцията е започнала още предишния ден. Министърът уточни, че районът е бил облетян със самолет Су-25, а военнослужещи са извършили оглед на борда на плавателния съд.
"По време на проверката са установени тежки последици от пожара и наводнение в машинното отделение. Не успяхме да констатираме останки от дрон, за да можем да го идентифицираме. Не може категорично да се коментира чий е дронът, а още по-малко да кажем дали има трета страна“.
Министърът призова да не се правят заключения без конкретни доказателства и определи като некоректно обвиняването на една или друга страна при липса на достатъчно информация.
Той отхвърли и твърденията, че Военноморските сили са предоставили на украинската страна информация за комбиниран удар с руски дронове. По думите му подобна информация от българските Военноморски сили категорично не е била предоставяна. Военният министър предупреди, че интензивността на ударите в изключителните икономически зони на България, Румъния и Турция нараства.
„Войната просто продължава с пълна сила. Ако по-рано руската страна нанасяше удари основно по черноморските пристанища, включително Одеса, сега войната се разрасна във всяка една посока“.
Според него е напълно възможно подобни инциденти да продължат, а България трябва да развива способностите си за защита, без да разчита на една-единствена система.
Министърът заяви, че България вече разполага с антидрон системи, произведени от български компании и закупени за нуждите на Военноморските сили и Сухопътните войски. Страната получава и оборудване по американската програма FMF. По думите му се очаква още една система да бъде разположена във Военновъздушните сили, а две американски системи са предоставени на Военна полиция.
„Антидрон системите не са панацея. Развитието им значително изостава от технологичния напредък при дроновете. Дроновете непрекъснато се усъвършенстват, а антидрон системите се развиват много по-бавно“.
Той уточни, че няма техническа възможност всички надводни дронове да бъдат засичани на голямо разстояние от българския бряг. Според него дори държави с много по-големи ресурси и опит не могат да гарантират пълна защита срещу подобни средства.
„Няма кой да гарантира 100% защита“, подчерта той.
Министърът съобщи още, че е проведено заседание, на което е разгледан разход за над един милиард за попълване на подобни способности, включително със зенитно-ракетни комплекси. Над 3,2 млрд. евро за въоръжение по механизма SAFE България участва в съвместни проекти със съюзници от НАТО, държави от Европейския съюз, САЩ и Турция за придобиване на различни отбранителни системи.
„Под механизма SAFE ще закупим въоръжение за над 3,2 милиарда евро“, заяви военният министър.
По отношение на възможността за задействане на член 5 от Северноатлантическия договор министър Стоянов обясни, че това е свързано с въоръжено нападение срещу държава членка на НАТО.
Министърът коментира и призивите за консултации по член 4, като посочи, че към момента няма необходимост от подобна стъпка. По думите му и участниците в Съвета по национална сигурност, включително представители на опозицията, са признали, че задействането на член 4 не е необходимо в настоящата ситуация.
Попитан дали се е срещал с началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, министърът отрече да е имал такава среща.
„С известна доза конфиденциалност беше организирана тази среща. Причината е сигурността“.
Както по-рано съобщихме - военнослужещи са извършили оглед на повредения товарен кораб в Черно море, като са открили части, вероятно свързани с дронова атака, и следи от тежък пожар. Това стана ясно от разказа на военнослужещите, участвали в обследването.
„Имахме задача да бъдем десантирани на кораба за проверка за остатъци от дрон, да съберем и да заснемем частите. Намерихме такива. Всичко е обгоряло. Влизахме вътре, всичко е изгоряло. Проверихме товара – жито“, съобщи на брифинг във Варна заместник-командирът на 24 база подполковник Пламен Дончев.
Екипът, който е извършил оглед на място - разполага със запис на цялата проверка.
"Пожарът е бил изключително тежък. Екипажът е използвал наличните на борда аварийно-спасителни средства, за да се евакуира и да се спаси. Корабът към момента е в устойчиво състояние, но има диферент към кърмата заради пробойна в задната част. Предполага се, че машинното отделение е частично наводнено. На този етап не може да се каже дали плавателният съд ще потъне".
Военноморските сили продължават да наблюдават района.
Български кораб следи състоянието както на повредения плавателен съд, така и на другия товарен кораб, изоставен без екипаж по на север. Военните подчертаха, че са подготвени за подобни ситуации и отработват действията при учения, включително по време на учението „Бриз“.
Като пример за оказана помощ беше посочен и случаят с танкера „Кайрос“, при който бяха евакуирани членове на екипажа и бяха доставени необходимите средства за безопасното закотвяне на кораба.
„Войната се води в Черно море. Тя е близо до нас и днес унищожихме поредния дрон на 15 мили източно от Синеморец“, каза командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.
По думите на експертите подобни случаи могат да продължат, докато Русия и Украйна си разменят удари с безпилотни средства. Част от тях могат да падат в морето и впоследствие да бъдат отнасяни от теченията към българското крайбрежие.
Обследването на корабите и наблюдението на морската обстановка продължават.