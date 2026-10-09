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Димитър Стоянов: Все още не може да се каже руски или украински дрон е ударил корабите в Черно море

Димитър Стоянов: Все още не може да се каже руски или украински дрон е ударил корабите в Черно море
БТА

Военният министър предупреди, че интензивността на ударите в изключителните икономически зони на България, Румъния и Турция нараства

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Радев след КСНС: Няма доказателства дали дроновете са руски или украински

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