Димитър Стоянов: Все още не може да се каже руски или украински дрон е ударил корабите в Черно море

Военният министър Димитър Стоянов благодари на екипажите от 24-та вертолетна авиобаза и на Военноморските сили за действията им при операцията по обследване на ударения товарен кораб в Черно море.

По думите му военните са се справили много добре в сложната ситуация, а подготовката за операцията е започнала още предишния ден. Министърът уточни, че районът е бил облетян със самолет Су-25, а военнослужещи са извършили оглед на борда на плавателния съд.

"По време на проверката са установени тежки последици от пожара и наводнение в машинното отделение. Не успяхме да констатираме останки от дрон, за да можем да го идентифицираме. Не може категорично да се коментира чий е дронът, а още по-малко да кажем дали има трета страна“.

Министърът призова да не се правят заключения без конкретни доказателства и определи като некоректно обвиняването на една или друга страна при липса на достатъчно информация.

Той отхвърли и твърденията, че Военноморските сили са предоставили на украинската страна информация за комбиниран удар с руски дронове. По думите му подобна информация от българските Военноморски сили категорично не е била предоставяна. Военният министър предупреди, че интензивността на ударите в изключителните икономически зони на България, Румъния и Турция нараства.

„Войната просто продължава с пълна сила. Ако по-рано руската страна нанасяше удари основно по черноморските пристанища, включително Одеса, сега войната се разрасна във всяка една посока“.

Според него е напълно възможно подобни инциденти да продължат, а България трябва да развива способностите си за защита, без да разчита на една-единствена система.

Министърът заяви, че България вече разполага с антидрон системи, произведени от български компании и закупени за нуждите на Военноморските сили и Сухопътните войски. Страната получава и оборудване по американската програма FMF. По думите му се очаква още една система да бъде разположена във Военновъздушните сили, а две американски системи са предоставени на Военна полиция.

„Антидрон системите не са панацея. Развитието им значително изостава от технологичния напредък при дроновете. Дроновете непрекъснато се усъвършенстват, а антидрон системите се развиват много по-бавно“.

Той уточни, че няма техническа възможност всички надводни дронове да бъдат засичани на голямо разстояние от българския бряг. Според него дори държави с много по-големи ресурси и опит не могат да гарантират пълна защита срещу подобни средства.

„Няма кой да гарантира 100% защита“, подчерта той.

Министърът съобщи още, че е проведено заседание, на което е разгледан разход за над един милиард за попълване на подобни способности, включително със зенитно-ракетни комплекси. Над 3,2 млрд. евро за въоръжение по механизма SAFE България участва в съвместни проекти със съюзници от НАТО, държави от Европейския съюз, САЩ и Турция за придобиване на различни отбранителни системи.

„Под механизма SAFE ще закупим въоръжение за над 3,2 милиарда евро“, заяви военният министър.

По отношение на възможността за задействане на член 5 от Северноатлантическия договор министър Стоянов обясни, че това е свързано с въоръжено нападение срещу държава членка на НАТО.

Министърът коментира и призивите за консултации по член 4, като посочи, че към момента няма необходимост от подобна стъпка. По думите му и участниците в Съвета по национална сигурност, включително представители на опозицията, са признали, че задействането на член 4 не е необходимо в настоящата ситуация.

Попитан дали се е срещал с началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, министърът отрече да е имал такава среща.

„С известна доза конфиденциалност беше организирана тази среща. Причината е сигурността“.