Няма замърсяване на водата след атаката с дронове в Черно море

Няма замърсяване на морската вода с нефтопродукти в близост до българското крайбрежие след инцидента с двата кораба, ударени от дронове в Черно море, източно от град Бяла.

Това съобщиха пред БНТ от Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Извънредната проверка е извършена по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Проби от морската вода са взети в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол.

Целта на проверката е да се установи актуалното състояние на морските води в тези райони и наличието на евентуално замърсяване, свързано с инцидента.