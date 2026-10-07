Иван Лалов: Проблем е, че няма останки от дроновете

Информацията, която имаме, е много по-различна от това, което върви в медиите. По този начин отговори председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов на въпрос "трябва ли да научаваме от украинския президент Володимир Зеленски кой е атакувал двата кораба в Черно море, в изключителната икономическа зона на България".

"Възможно е да е така, но е възможно да не е така", каза Лалов

"Проблемът е, че не единият от корабите е на дъното, а че няма останки от дронове", каза Лалов пред БНТ.

"Въпросът ще остане отворен. 50 на 50 е – или е от Украйна, или е от Русия“, каза той.

Аз лично няма да участвам в КСНС, не мога нищо конкретно да кажа, посочи Лалов.

Във връзка с това какво се случва с антидрон защитата в България той посочи: "Включили сме в една инициатива на НАТО, Drone Edge, както и в SAFE".