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Иван Лалов: Проблем е, че няма останки от дроновете

Иван Лалов: Проблем е, че няма останки от дроновете

50 на 50 е - или са от Украйна или са от Русия, каза Лалов във връзка с атаката срещу корабите в ИИЗ на България

Информацията, която имаме, е много по-различна от това, което върви в медиите. По този начин отговори председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов на въпрос "трябва ли да научаваме от украинския президент Володимир Зеленски кой е атакувал двата кораба в Черно море, в изключителната икономическа зона на България". 

"Възможно е да е така, но е възможно да не е така", каза Лалов

"Проблемът е, че не единият от корабите е на дъното, а че няма останки от дронове", каза Лалов пред БНТ.

"Въпросът ще остане отворен. 50 на 50 е – или е от Украйна, или е от Русия“, каза той.

Аз лично няма да участвам в КСНС, не мога нищо конкретно да кажа, посочи Лалов.

Във връзка с това какво се случва с антидрон защитата в България той посочи: "Включили сме в една инициатива на НАТО, Drone Edge, както и в SAFE".

 

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