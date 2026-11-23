Водолази от сдружение "Приятели на морето - Бургас" извършиха подводна експедиция край Созопол, за да осигурят продължаването на наблюденията на делфините в Черно море. Гмуркането се проведе в района на потъналия моторен кораб "Родина", който се намира на дълбочина между 35 и 39 метра.

Плавателният съд е потънал през 1941 година, след като е поразен от мини. Днес районът около корабокрушението се използва и за научни наблюдения на морските бозайници.

Основната цел на експедицията не е била проучването на историческия кораб, а поддръжката на специален подводен сонарен буй, предназначен за наблюдение на преминаващите делфини.

По време на гмуркането водолазите са подменили захранващите батерии на устройството, което записва звуците, издавани от морските бозайници. Събраната информация се използва за изследване на делфините в Черно море.

Дейностите са част от проект на природозащитното сдружение "Зелени Балкани", насочен към проучването на морските бозайници и тяхното присъствие в българските черноморски води.

Подводната операция е приключила успешно, а новите батерии ще осигурят работата на устройството през следващите месеци.

Гмуркането до потъналия кораб "Родина", както и извършените подводни дейности, са документирани от фотографа Павел Самарин.