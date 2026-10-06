Извънредна проверка на морската вода край Калиакра, Бяла и Созопол след атаката срещу корабите

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна започна извънредна проверка на морските води след инцидента с двата кораба, ударени от дронове в Черно море. Проверката е разпоредена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Екипи ще извършат проверки и ще вземат проби от морската вода в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Те ще бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили, метали, както и за различни физико-химични показатели за качеството на водата.

Пробите ще бъдат взети от специалисти от регионалните лаборатории във Варна и Бургас към Изпълнителната агенция по околна среда.

Целта е да бъде установено актуалното състояние на морските води и дали вследствие на инцидента е възникнало замърсяване.

От Басейнова дирекция „Черноморски район“ посочват, че резултатите от проверките и лабораторните анализи ще бъдат оповестени след приключването им.

Проверката е предприета на фона на спасителната операция в Черно море. По информация на премиера Румен Радев около 3:00 часа през нощта два търговски кораба са били атакувани с морски и въздушни дронове. И двата плавателни съда са получили поражения.

Единият кораб е потънал на около 70 морски мили източно от Бяла, като екипажът му е в неизвестност. Екипажът на втория кораб е бил спасен и евакуиран от българския кораб „Диоскурия“.