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Световен отзвук на ударените кораби: Международните медии виждат безпрецедентна ескалация

Световен отзвук на ударените кораби: Международните медии виждат безпрецедентна ескалация
Pixabay

Руските издания съобщават за инцидента с неутрални формулировки като „атака от неизвестни дронове“ и описват единствено техническите последици – потъването на единия плавателен съд и евакуацията на пострадалите моряци към Военномедицинската болница във Варна

Международен отзвук през последните два часа дефинира атаката срещу корабите ALFA WATAN и ABLE в българската Изключителна икономическа зона (ИИЗ) като критична ескалация, застрашаваща корабоплаването в Черно море. Световните медии подробно проследяват спасителната акция и извънредните политически реакции.

Британските и европейските медии (сред които агенция Ройтерс и Евронюз) акцентират върху факта, че това е първият директен удар срещу търговски кораби в икономическите води на България, която е член на НАТО. Те цитират официални изявления на българското правителство, според които ALFA WATAN е претърпял тежки повреди и е потънал, а екипажът му все още се води в неизвестност.

Европейските кореспонденти обръщат голямо внимание на спасяването на 18-те моряци от кораба ABLE, които бяха приютени на българския ферибот DIOSCURIA след избухването на пожар на борда им. Медиите в Западна Европа подчертават, че инцидентът се случва само ден след като друг турски зърновоз потъна в румънски води, което според анализаторите вдига застрахователните разходи за корабоплаване до критични нива и поставя под риск глобалната продоволствена сигурност.

Украинските медийни източници и регионални агенции за сигурност разглеждат инцидента като част от продължаващата кампания за морски терор в Черно море. Украинските журналисти директно обвързват днешните удари с руските атаки по пристанищната инфраструктура на Одеса и Измаил от изминалите дни. Те цитират неофициални данни от разузнавателни източници, според които използваните безпилотни апарати са руски, и сочат, че Москва умишлено атакува цивилни плавателни съдове, превозващи зърно, за да блокира търговските коридори към Босфора. Украинската страна следи отблизо свиканото в София извънредно заседание на службите за сигурност и очаква задействането на официални консултации по Член 4 от Договора за НАТО за колективна сигурност.

Руските държавни и независими медии през последните два часа започнаха плавно да отразяват инцидента, като се позовават изцяло на българските информационни източници и официалната пресгрупа на Министерския съвет в София. Специфичното в руския информационен поток е пълното отсъствие на коментари относно произхода на оръжията.

Руските издания съобщават за инцидента с неутрални формулировки като „атака от неизвестни дронове“ и описват единствено техническите последици – потъването на единия плавателен съд и евакуацията на пострадалите моряци към Военномедицинската болница във Варна. Към този момент Министерството на отбраната в Москва отказва официален коментар по случая.

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