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„Демократична България“ настоява за спешен КСНС във връзка с поразените от дронове кораби

„Демократична България“ настоява за спешен КСНС във връзка с поразените от дронове кораби
БТА

Мирчев напомни думи на Йотова пред ООН, че войната излиза извън териториални води в Черно море на воюващите страни

От Демократична България“ (ДБ) настояват за спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) след инцидента с двата кораба в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ).

"През юли поискахме КСНС заради опасностите в Черноморския регион, тогава ни беше отказано от президента Илияна Йотова, днес в ИИЗ на България са ударени търговски кораби", каза на брифинг в парламента съпредседателят на „Да, България“ (част от ДБ) Ивайло Мирчев.

Той напомни думи на Йотова пред ООН, че войната вече излиза извън териториални води в Черно море на воюващите страни, предава БТА.

"Тя изрази и своите опасения, но въпреки това  все още не е свикала КСНС", добави Мирчев.

Според ДБ държавният глава нарушава закона, защото, по думите им, за девет месеца КСНС е трябвало да бъде свикан три пъти.

Ние от ДБ искаме такъв да бъде свикан спешно, защото не просто войната е на 300 км от нас, а има и потопени кораби в ИИЗ на България, коментира Ивайло Мирчев.

Във Фейсбук Мирчев написа по-рано днес, че „Демократична България“ (ДБ) иска извънредно изслушване в парламента на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Служба „Военно разузнаване“, Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), както и на министъра на отбраната и на премиера Румен Радев във връзка с търговските кораби в Черно море, които са били поразени от дронове. 

„Демократична България“ иска и изслушване на ДАНС, МВР, ГД „Изпълнение на наказанията“, на председателя на комисията по помилванията във връзка с видеото, свързано с Огнян Атанасов (известен като „Петричкия Ескобар“). Целта е да получим отговори на редица въпроси –  бил ли е Огнян Атанасов секретен сътрудник на службите, документиран ли е инцидентът от видеото в ГД „Изпълнение на наказанията“, докладван ли е на комисията по помилванията, обясни съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов. 

От „Продължаваме промяната“ също смятат, че е нужен КСНС и изясняване защо не са били защитени българските териториални води.

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