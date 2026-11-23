Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) стартира национална информационна кампания под надслов "Летете безопасно и отговорно". Целта е да се повиши информираността на гражданите за действащите правила при използването на дронове и да се насърчи безопасното им управление.

Инициативата идва на фона на увеличаващия се брой дронове в България и необходимостта техните собственици и оператори да познават изискванията за използването им.

Кампанията поставя акцент върху регистрацията на операторите, ограниченията за полети, правилата за летене над хора и в населени места, както и изискванията за дистанционна идентификация.

От ГД ГВА подчертават, че безопасността на въздушното пространство зависи както от спазването на действащите разпоредби, така и от отговорното поведение на всеки оператор.

Като част от инициативата, със съдействието на Столична община, на ключови места в София ще бъдат поставени информационни табели. Те ще бъдат разположени в райони, където традиционно има засилен интерес към използването на дронове.

Чрез QR кодове гражданите ще могат да получават директен достъп до специализирания раздел "Безпилотни летателни системи" на интернет страницата на администрацията. Там е публикувана информация за правилата, ограниченията и условията за безопасно използване на безпилотни летателни апарати.

Сред предприетите мерки е и въвеждането на новата електронна платформа UAS.CAA.BG, която улеснява достъпа до информация и административни услуги, свързани с дроновете.

Обновен е и специализираният раздел на сайта на ГД ГВА, който предоставя практически указания и информация за действащите изисквания.

Предстои организирането и на международен семинар с подкрепата на Евроконтрол, посветен на противодействието на нерегламентираното използване на дронове.

Кампанията е част от по-широки усилия за повишаване на авиационната безопасност и развитието на цифровите услуги в сектора.