Досегашният маркетингов директор на Левски Виктор Викторов потвърди новината на ТАРАЛЕЖ, че напуска клуба. Той съобщи решението си с обръщение към привържениците на "сините".

Викторов уточни, че раздялата не е продиктувана от конфликт или разочарование, а от желанието му да продължи професионалното си развитие.

Директор напуска Левски

Ето какво написа Виктор Викторов в социалните мрежи:

"След близо четири години като част от ръководния екип на ПФК „Левски“ взех едно от най-трудните решения в живота си – да подам оставката си като маркетинг директор на клуба.

Това решение не е продиктувано от конфликт, неразбирателство или разочарование. Напротив. Искрено чувствам, че изпълних своята мисия в „Левски“ и е време да направя следващата крачка в професионалното си развитие.

Прекарах 13 години като юноша на клуба и още близо четири години като част от неговото ръководство. Това са общо 17 години от живота ми, прекарани под емблемата на „Левски“. Оставям на всеки от вас да прецени колко трудно е подобно решение.

Преди близо четири години едно 21-годишно момче, без професионален опит, но с огромни амбиции, получи доверието да ръководи маркетинга на най-обичания футболен клуб в България.

Днес искам искрено да благодаря на г-н Наско Сираков, г-н Даниел Боримиров, г-н Антон Краус, г-н Борислав Георгиев и г-н Христо Йовов за доверието, подкрепата и възможността да реализирам идеите си.

Тогава си обещах, че няма да подведа хората, които повярваха в мен. Днес мога да ги погледна в очите и с гордост да кажа, че заедно с моя екип оправдахме това доверие.

За тези близо четири години изградихме екип, въведохме нови маркетингови подходи и реализирахме кампании, каквито дотогава не бяха правени в българския футбол.

Но най-важното беше, че изградихме изключително силна връзка между клуба и неговите привърженици. Връзка, която се превърна в основата на всичко, което постигнахме.

Създадохме маркетингов модел, който донесе милиони евро приходи на „Левски“ и превърна клуба в истински маркетингов хегемон на Балканите.

За работата ни започна да се говори далеч извън пределите на България. Получихме признание и покани за срещи с маркетинговите екипи на някои от най-големите футболни клубове в света.

2026 година се превърна в рекордна по приходи от официалния магазин на клуба. Продадохме 18 000 шампионски фланелки, реализирахме множество успешни проекти и имах честта да организирам церемонията по връчването на шампионската титла след 17 години чакане.

Зад всички тези резултати обаче не стоят само стратегии, кампании и маркетингови решения. Зад тях стоите вие – левскарите.

Именно затова искам да благодаря на всеки един привърженик за доверието, подкрепата и отношението през всичките тези години.

Благодаря и на целия си екип, на всички колеги, както и на фирмите и партньорите, с които работихме рамо до рамо. Без вас нищо от това нямаше да бъде възможно.

Тръгвам си с високо вдигната глава, с чисто сърце и с огромна гордост от всичко, което постигнахме заедно.

Никога няма да съжалявам за хилядите часове, прекарани на „Герена“, за безсънните нощи и за цялата енергия, която вложих в работата си.

Вярвам, че човек трябва да има смелостта да преследва мечтите си и да продължава да се развива, дори когато това означава да се раздели с нещо, което обича.

Днес затварям една изключително важна глава от живота си, но го правя с благодарност, удовлетворение и още по-голяма мотивация за предстоящите предизвикателства.

И нека никога не се забравя нещо много важно.

„Левски“ означава много за своите фенове.

Благодаря ви! За мен беше чест!”