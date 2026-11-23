Звездата на Барселона Ламин Ямал няма да пътува с отбора за гостуването на Сабах в Шампионска лига. Двубоят в Азербайджан е в сряда от 19:45 часа.

Фланговият нападател има проблем в десния глезен и ще остане в Испания, за се възстановява. Решението е съгласувано с треньорския щаб и футболиста.

“Ямал изпитва лек дискомфорт в десния глезен. Като предпазна мярка той ще пропусне мача срещу Сабах, но се очаква да бъде готов за двубоя с Депортиво Ла Коруня в неделя”, гласи официалното съобщение на испанските шампиони.

Ситуацията не е свързана със сериозна травма, а представлява чисто превантивна мярка, за да се предпази Ламин Ямал от по-сериозен проблем. Програмата на Барселона е изключително натоварена. След мача в Баку на отбора му предстоят двубои с Депортиво и Атлетико Мадрид, както и среща с Манчестър Сити в Шампионска лига.