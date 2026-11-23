Никола Йокич беше ключов за победата на Денвър Нъгетс срещу Чикаго Булс със 151:145 след продължение в мач от Националната баскетболна асоциация (НБА). Сръбският център записа 37 точки, 18 борби и 11 асистенции, с което оформи 202-рия си трипъл-дабъл за кариерата и се доближи на само седем от водача по този показател в цялата история на лигата - Ръсел Уестбрук, който е с 209.

Звездата на Нъгетс получи помощ от Джамал Мъри, който вкара 8 от рекордните си за сезона 45 точки в продължението. Канадецът бе точен при 13 от 22 стрелби, включително 6 от 11 от тройката и 13 от 14 от наказателната линия.

Бъди Хийлд отбеляза 33 точки за Чикаго, а Джош Гиди се отчете с трипъл-дабъл от 23 точки, 14 борби и рекордните в кариерата си 22 асистенции. Той е първият играч на "биковете" с над 20 асистенции от 1985 година и първият с поне 20 точки и 20 асистенции в един мач от Клем Хаскинс през 1969-а.

Хийлд открадна топката от Йокич седем секунди преди края на заключителната четвърт и подаде на Гиди, който изравни при 131:131 и прати срещата в продължение, след като Чикаго заличи изоставане от 7 точки в последните 40 секунди. Йокич имаше шанс да спечели срещата още в редовното време, но опитът му от тройката не беше точен. Така в продължението Мъри вкара първите 8 точки в добавените 5 минути и поведе гостите към крайния успех.

Тимът на Чикаго допусна 130 или повече точки за пети път през сезона и се смъкна до 13-ото място в класирането в Източната конференция с баланс 4:12, докато Денвър е шести на запад с 10:5.

В отсъствието на Янис Адетокунбо, Бам Адебайо поведе Маями Хийт към успеха срещу Оклахома Сити Тъндър със 123:113. Американецът отбеляза трипъл-дабъл от 24 точки, 15 борби и 12 асистенции, но това се случи и срещу състав на "гръмотевиците" без двукратния носител на приза за Най-полезен играч Шей Гилджъс-Алекзандър.

Пеле Ларсон помогна на "горещите" с 21 точки, а най-резултатен за гостите от Оклахома беше новобранецът Бенет Стърц с 21.

Голдън Стейт Уориърс спечели домакинството си срещу Бостън Селтикс с 88:87. Джейсън Тейтъм имаше шанс да изравни резултата за "келтите" 55 секунди преди края, но пропусна втория си опит от наказателната линия, а до края домакините успяха да се отбранят и да спечелят за девети път този сезон срещу осем поражения, запазвайки 11-ото си място в класирането в Западната конференция. Бостън е с баланс 11:6 и се смъкна до третото място на изток.

Брандън Поджемски бе най-добър за калифорнийския тим с 18 точки и 7 борби, а Тейтъм завърши срещата за Бостън с 27 точки, 10 борби и 6 асистенции.

Действащият шампион Ню Йорк Никс надделя над Индиана Пейсърс със 113:106 и се изравни с втория Атланта и третия Бостън с 11 победи и 6 загуби. Карл-Антъни Таунс записа дабъл-дабъл от 30 точки и 13 борби, а Най-полезният играч от финалите Джейлън Брънсън добави 22 точки за успеха, с който нюйоркчани се реваншираха за поражението от същия опонент преди седмица.

За Индиана най-резултатен беше Паскал Сиакам с 25 точки, а Ивица Зубац отбеляза 10 точки и 14 борби.