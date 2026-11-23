"И синдикатите взимат едни нелоши заплати и би трябвало да имат някаква дейност, защото ако не правят нищо, хората ще се питат: "защо плащаме процент от заплатата си". Това заяви пред Нова нюз бившият зам.-финансов министър Любомир Дацов по повод днешната верижна стачка на държавни служители.

По думите му, когато преди години некоректно са били вдигнати заплатите на една група работещи в администрацията, а на други - не, синдикатите са мълчали некоректно. "В институциите, които са подбрани, открай време има проблем с ниските заплати. Може да се намери истинска, а не политическа причина, за вдигане на тези заплати. Само че системата не работи така - когато си мълчиш там, където има изпреварващо вдигане и го одобряваш, то има последствия. Масата на парите е ограничена", каза Дацов.

Той изтъкна, че синдикатите са и социални партньори и трябва да предлагат и решения.

Дацов обясни, че в Бюджета ще бъдат разплатени предишни разходи. "Ако в Бюджет 2029 се мръдне нещо в тези критерии, значи че ние не ги изпълняваме и или ще влезем в наказателна процедура, или отново ще влезем в процедура за свръхдефицит.

2026 г. има около 2% от БВП, които еднократно влияят върху дефицита на касова основа. Близо 1 млрд. евро има по ПВУ, средствата от Общините и от Агенция "Пътища" са останали за разплащане тази година. Те ще бъдат разплатени от м.г. задължения в тази. Като ги съберете, това прави около 2% от БВП. Ние влизаме с 3,5% дефицит в следващите години, да се стигне до 2,8% за три години не е голямо усилие", допълни Дацов.

Според Красен Станчев е възможно правителството да отстъпи пред исканията на чиновниците. "Синдикатите извън държавната администрация обединяват около 7-8% от работещите. Докато в държавната администрация те имат потенциал да обединяват повече. Самата администрация е доста голяма", заяви той.

"Ако синдикатите поддържат онези, които работят за себе си и работят по трудов договор не в държавната администрация, трябва да подкрепят други неща", каза Станчев.

Станчев сравни правенето на Бюджет 2027 с Бюджета през 1995 г.