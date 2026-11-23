Реклама за маркови обувки с над 50% намаление отвежда мъж до фалшив онлайн магазин. Той поръчва два чифта и плаща 150 евро, но така и не получава обувките. Потърпевшият разказа пред bTV за случая в навечерието на Черния петък.

Мъжът попаднал на рекламата, докато разглеждал телефона си. Освен ниската цена доверие му вдъхнали и положителните отзиви, публикувани в сайта. След плащането получил два имейла. В първия пишело, че поръчката е опакована и изпратена към България, а вторият съдържал международен код за проследяване.

Около две седмици по-късно сайтът за проследяване отбелязал пратката като доставена. „Получена от мен! Аз такова нещо не съм получавал“, разказа мъжът. При проверка в други сайтове кодът насочвал към град Септември, но посоченият пощенски код бил за гарата в Пазарджик. Мъжът се свързал с пощите и на двете места. По думите му от „Български пощи“ отговорили, че пратка с този код изобщо не е пристигала в страната.

Едва след това той установил, че онлайн магазинът няма телефон или имейл за връзка, а бутоните за контакт и връзките към социалните мрежи не работят. „Свързах се с банката и подадох заявление за анулиране на транзакцията и очаквам отговор“, каза потърпевшият.

След случилото се мъжът призовава потребителите да бъдат по-внимателни с онлайн офертите около Черния петък, когато големите намаления могат да ги подтикнат да поръчат, преди да проверят търговеца.