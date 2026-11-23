След повече от четири години, в които Висшият съдебен съвет (ВСС) работи с изтекъл мандат, новият му състав вече е избран. Предстоящите процедури за главен прокурор и председател на Върховния административен съд (ВАС) ще покажат доколко съветът може да взема решения независимо от политическия натиск, коментираха пред bTV Роман Василев, Людмил Рангелов и Иван Брегов.

Според Иван Брегов от Института за пазарна икономика изборът на нов състав възстановява принципа на мандатността, но съветът наследява политически, икономически и вътрешни зависимости в съдебната система. Брегов посочи, че досега е имало „огромно усърдие“ да не бъдат разплетени връзките около Мартин Божанов – Нотариуса, и Петьо Петров – Еврото. Той даде за пример спорни решения, свързани със Софийската градска прокуратура, и данни за близост между магистрати, които според него трябва да бъдат разследвани.

Бившият заместник градски прокурор Роман Василев настоя критериите за избор на ръководители в съдебната власт да бъдат определени предварително и без политически договорки. Според него от значение ще е и кои членове на ВСС ще влязат в комисиите, които разглеждат кадрови и дисциплинарни въпроси. Василев разкритикува постоянно действащия модел на съвета, тъй като според него той отдалечава членовете му от ежедневните проблеми на магистратите.

Адвокат Людмил Рангелов изрази съмнение, че съветът ще избегне политическия натиск при избора на главен прокурор. Той посочи, че разследването на схемите за паралелно правосъдие е отговорност на прокуратурата и МВР. По думите му подходящият кандидат за главен прокурор е независим професионалист на около 50 години, с академичен опит, сериозна професионална биография и без политически обвързаности.