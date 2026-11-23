Случаите на агресия между непълнолетни, видеата с насилие, които се разпространяват в социалните мрежи, както и тежките престъпления, извършвани от тийнейджъри, отново поставят въпроса къде се проваля системата за закрила на детето и защо институциите често реагират едва след трагедията. Темата коментираха бившият социален министър Иванка Шалапатова и адвокат Йорданка Бекирска пред БТВ.

Според Шалапатова проблемът не може да бъде сведен до действията или бездействието на една институция. По думите ѝ става въпрос за цялостното отношение на обществото към децата, насилието и превенцията.

„Моята лична теза като човек, който близо 30 години работи за правата на децата, е, че това е изборът на нашето общество“.

По думите ѝ обществото допуска насилието и агресията да се превръщат в част от ежедневието.

Шалапатова посочи три основни елемента, които трябва да бъдат част от работещата система за закрила – ранно разпознаване на риска, ниска обществена търпимост към насилието и адекватна работа както с жертвите, така и с извършителите.

Според нея сигналите за проблемно поведение трябва да бъдат разпознавани много преди да се стигне до тежко престъпление.

„Единият критерий е тази система да реагира рано“, обясни тя и подчерта, че различните институции, семейството и обществото трябва да работят съвместно, за да бъде предотвратена ескалацията. Бившият социален министър обърна внимание и на ролята на наркотиците и алкохола при част от проявите на агресия. По думите ѝ немалко извършители на насилие самите те са били жертви на насилие в детството си. Липсата на достатъчно възможности за спорт, култура и други смислени занимания също може да увеличава риска от попадане на деца в проблемна среда.

Адвокат Йорданка Бекирска постави акцент върху обществената търпимост към рисковото поведение.

„Има усещане за абсолютна безнаказаност“, коментира тя.

По думите ѝ обществото знае за проблеми като употребата на алкохол от непълнолетни и лесния достъп до наркотици чрез онлайн платформи, но често не предприема достатъчно действия. Бекирска смята, че законодателството също се нуждае от актуализация, особено по отношение на противообществените прояви и престъпленията, извършвани от непълнолетни.

Тя обаче подчерта, че самите законови промени няма да решат проблема, ако правилата не се прилагат ефективно и липсва обществена отговорност.

В разговора беше обсъден и случай, при който полицията е била извикана заради сигнал за шум, но впоследствие са излезли данни за насилие над непълнолетно дете.

Според Бекирска един от проблемите е свързан с подготовката на служителите на МВР за разпознаване на рискови ситуации. По думите ѝ полицаите трябва да могат да преценят кога един на пръв поглед обикновен сигнал може да прикрива по-сериозен риск за дете. Шалапатова също поиска отговори от институциите и постави въпроса защо в конкретния случай не е била предприета намеса.

„Българският полицай има пълно право, когато види, че дете на територията на България е в риск, да се намеси“.

Най-сериозните критики на Шалапатова бяха насочени към системата за закрила на детето.

„Ние трябва да си кажем ясно – системата за закрила на детето се разпада в България“.

По думите ѝ има сериозен недостиг на кадри и проблем с професионалната подготовка на служителите. Тя свързва това с липсата на последователна държавна политика и политическа воля. Шалапатова постави въпроса и за статута на социалните работници. Според нея социалната работа у нас не е регулирана професия по начина, по който са регулирани професии като лекарската и учителската.

И двете участнички в разговора бяха категорични, че институциите трябва да се намесват преди насилието да е ескалирало, а не само след като вече е извършено престъпление.