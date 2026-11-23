Григор Димитров записа лек спад в световната ранглиста по тенис. Първата ракета на България в мъжкия тенис отстъпи с едно място и вече е под №136 в класацията на АТР с актив от 422 точки.

С едно място надолу е и вторият българин в ранглистата Пьотр Нестеров. Той вече е 284-и с актив от 196 точки. Димитър Кузманов се изкачи с едно място до №368 със 139 точки.

Ново рекордно класиране записа Иван Иванов. Той прогресира с шест места и вече е №452 с актив от 101 точки.

В топ 10 има една промяна. Французинът Артур Фис се изкачи на рекордната за него шеста позиция, измествайки от нея италианеца Флавио Коболи.

№1 в света остава германецът Александър Зверев с актив от 10 350 точки, следван от италианеца Яник Синер със 7950 и шампиона от Финалите на АТР в Торино Карлос Алкарас (Испания) със 7600 точки.