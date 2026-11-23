Във Великотърновска област се извършват засилени проверки на техническото състояние на автомобилите и техните светлинни системи. Контролът е част от третия етап на традиционната полицейска акция „Зима“, който преминава под мотото „Безопасно шофиране през зимата“. Служители на Областната дирекция на МВР - Велико Търново дежурят на ключови и натоварени участъци в региона, съобщава ФОКУС. За проверка се спират както леки, така и товарни автомобили.

От органите на реда припомнят, че използването на къси светлини през деня е задължително.

От полицията уточняват, че допълнителните светлини за мъгла трябва да се включват единствено при сериозно влошена видимост вследствие на мъгла, дъжд, снеговалеж или други подобни условия. Те не трябва да се използват самостоятелно, а задната червена светлина за мъгла е допустима само при видимост под 50 метра.

От Областната дирекция на МВР призовават шофьорите да подготвят автомобилите си за зимните условия, като проверят изправността на осветлението, отоплителната система, пожарогасителя и аптечката. Водачите трябва да съобразяват поведението си на пътя с актуалната пътна и метеорологична обстановка.

Към пешеходците отправената препоръка е да се оглеждат внимателно, преди да навлязат на пешеходна пътека, и да носят светлоотразителни елементи през тъмната част на денонощието.