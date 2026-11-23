91-годишната баба Митра от село Красново до скоро живееше в обор с течащ покрив, след като пожар изпепели дома й, а историята й трогна хиляди. Животът на възрастната жена се промени благодарение на много хора, които решиха да помогнат, пише БТВ.

„Като вали, аз с един найлон се наметна и лежа тука...“, казва Ненко Цонов, сина на баба Митра.

„И той ме наметва. И аз си лягам. И отгоре вали дъжд. Капе. Моето легло беше тук. Аз го изместих от две седмици“, обясни Димитрия Цонова, на 91 год.

Така живееше 91-годишната баба Митра преди месец и половина – в обор, с течащ покрив и замръзваща през зимата чешма. Организира се кампания от фондация „Подай ръка“ и животът на възрастната жена се промени. Днес тя е на сухо и топло място.

„Много топло. Много е хубава, виж какво е нещо.. Чисто е. Много хубав фургон! Добре, че има такива хубави хора. Тия ни дадоха живот. Живот да продължим“, казва Димитрия Цонова.

Хиляди българи се включиха в кампанията и подариха на баба Митра нов фургон, с мивка, баня и тоалетна:

„Фургонът е поставен успешно. Пуснат е токът на бабата, както и са осигурени всички нужди за поне година напред. Хладилник, печка, пералня, климатик ще бъде поставен тази седмица...телевизор, готварска печка, одеала, легла, спални комплекти, хранителни продукти, дрехи, обувки“, обясни Полина Димитрова, фондация „Подай ръка“.

„Да са живи и здрави тия хора, дето ни помогнаха. Много да са живи и здрави. Господ да е винаги е тях!“, казва Димитрия Цонова.

„И сме щастливи много. Все пак има добри хора. Аз си мислех, че сме все лоши, но добри хора има“, обясни Ненко Цонов.

Доброволците осигуриха също храна и за домашните любимци на баба Митра, както и покриването всички сметки за ток и вода до края на 2027 година.