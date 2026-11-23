Американският президент Доналд Тръмп е преустановил военната операция срещу Иран заради загубата на републиканците на междинните избори в САЩ. Това мнение изрази международният анализатор проф. Владимир Чуков в интервю за „Фокус“.

По думите му засилването на позициите на демократите в Конгреса ще ограничи възможностите на Вашингтон за военни действия срещу Техеран поне до началото на следващата година.

Чуков коментира и тристранната среща между Тръмп, руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин в Шънджън. Според него форумът е имал по-скоро имиджова цел, отколкото да демонстрира реално разпределение на световната сила. Анализаторът смята, че срещата не може да бъде сравнявана с конференцията в Ялта от 1945 г., тъй като днешното влияние на трите държави е значително по-ограничено – те представляват общо около една трета от световния БВП и приблизително половината от конвенционалната военна мощ.

Според Чуков дипломатическата инициатива в Близкия изток вече е в ръцете на регионални посредници като Оман, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Анализаторът посочи още, че Техеран използва дипломатическите контакти, за да печели време, докато продължава действията си в района на Ормузкия проток.

Паралелно с това ситуацията в Йемен създава допълнителни рискове за сигурността в региона. По оценката на Чуков изтеглянето на силите, подкрепяни от Рияд, оставя стратегическия проток Баб ел Мандеб под контрола на хутите. Това принуждава Саудитска Арабия да търси външна военна подкрепа, включително инструктори и бойци в рамките на т.нар. пакт от Мека.

В този контекст проф. Чуков определи посещението на българската правителствена делегация, водена от премиера Румен Радев, в Саудитска Арабия като важна възможност за България.

Според него кралството разполага със значителни финансови ресурси, но изпитва нарастваща нужда от гаранции за сигурност заради атаките на хутите. Това създава възможности за българския отбранителен сектор, както и за износ на експертен опит и привличане на инвестиции.

Сред потенциалните области за сътрудничество Чуков посочи още селското стопанство и образованието. По думите му Саудитска Арабия може да се превърне в нов важен партньор за България, подобно на ролята, която в миналото са имали Либия, Сирия и Алжир.