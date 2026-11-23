Иран е изстрелял повече ракети и безпилотни летателни апарати през последната седмица, отколкото през който и да е друг период в рамките на последната година. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от ДПА.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп увери, че всички изстреляни ракети и дронове са били свалени и не са причинили материални щети.

Междувременно зачестяват нападенията срещу петролни танкери в Ормузкия проток, като подозренията за тяхната организация са насочени към Иран. Сред засегнатите от напрежението държави е и Бахрейн, където се намират американски военни бази и което неведнъж е било обект на атаки, свързвани с Техеран, съобщава ДПА.

Ормузкият проток има ключово значение за международните енергийни доставки и се превърна в една от основните точки на противопоставяне между САЩ и Иран. Напрежението се засили след американските и израелските удари срещу Ислямската република в края на февруари.

Последните нападения засилват опасенията от ново изостряне на ситуацията и разширяване на конфликта в Близкия изток.