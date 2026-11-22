Пътен инцидент между два автомобила е заснет в столичния квартал "Красна поляна". Снимка, публикувана във Facebook групата "Катастрофи в София", показва лек автомобил БМВ, чиято предна част се намира под джип.

Според информацията, разпространена в социалните мрежи, произшествието е станало в района на пазара на булевард "Възкресение", в посока центъра на София.

На кадъра се вижда необичайното положение на двата автомобила, като предната част на БМВ-то е попаднала под другото превозно средство.

Публикацията предизвика коментари сред потребителите в социалните мрежи, като част от тях направиха сравнение с популярната видеоигра GTA VI.

Към момента няма официално потвърдена информация за пострадали при инцидента, както и за причините, довели до произшествието.

Не е известно и дали на място са били изпратени екипи на полицията или Спешна помощ.

Обстоятелствата около катастрофата предстои да бъдат изяснени.