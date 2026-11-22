Рафаел Камара ще завърши сезона във Формула 1 с Хаас. Американският отбор потвърди, че бразилецът ще бъде съотборник на Оливър Беарман в Катар и Абу Даби. Решението на практика изважда Камара от битката за титлата във Формула 2 и дава възможност на Никола Цолов да го изпревари в класирането.

Камара дебютира във Формула 1 пред родна публика в Сао Пауло, след като зае мястото на Естебан Окон. Бразилецът кара и в Лас Вегас, а преди решението на Хаас се обсъждаше възможността да се върне във Формула 2 за последните два кръга. При този вариант втората кола на Хаас можеше да бъде поверена на Рио Хиракава, който участва в състезанието в Мексико.

Камара ще бъде титулярен пилот на Хаас през следващия сезон, а стартовете на „Лусайл“ и „Яс Марина“ ще му дадат още състезателен опит преди първата му пълна кампания в елита.

Цолов влиза в последните два кръга на Формула 2 от второ място в класирането. Българинът изостава със 7 точки от Камара, но има 11 точки аванс пред Алекс Дън и 37 пред Габриеле Мини.