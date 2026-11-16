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Рафаел Камара остава титуляр в Хаас за Лас Вегас преди финала на битката с Цолов

Рафаел Камара остава титуляр в Хаас за Лас Вегас преди финала на битката с Цолов
АП/БТА

Рио Хиракава ще кара вместо Оливър Берман в първата тренировка, а Камара се очаква да се върне във Формула 2 за стартовете в Катар и Абу Даби

Рафаел Камара ще запази титулярното си място в Хаас за Гран при на Лас Вегас, съобщава Motorsport.com. Бразилецът ще получи още един състезателен уикенд във Формула 1, преди да започне първия си пълен сезон в шампионата през следващата година.

Хаас ще даде възможност и на Рио Хиракава, който ще седне в болида на Оливър Берман за първата свободна тренировка. Японецът пропусна предишния кръг в Бразилия заради ангажиментите си в Световния шампионат за издръжливост.

Камара показа добра скорост в тренировките в Бразилия, преди дъждът да усложни условията. Той премина втората фаза на квалификацията като участник, но приключи сесията, след като се удари в огражденията в завой 12.

Според изданието Хиракава е най-вероятният заместник на Камара за състезанията от Формула 1 в Катар и Абу Даби. Очаква се бразилецът да се върне във Формула 2 за последните два кръга, в които ще продължи битката за титлата с Никола Цолов.

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