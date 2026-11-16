Журналистката Катя Тодорова напуска БНТ

Скъпи приятели , искам да споделя , че напуснах БНТ и "Панорама". Това написа журналистката Катя Тодорова, направила едни от най-цветните и човешки репортажи в предаването на Обществената телевизия. Катя Тодорова е журналистът, интервюирал писателката Исабел Алиенде, създаде филм за наследниците на Елин Пелин. Тя има очи и чувствителност към детайла, смелост да потърси причината и умение да я покаже.

Човек е изборите , които прави. Тръгнах си не защото съм избрала друг проект или екип. Направих го заради себе си. Заради волята си на свободен човек.

И защото понякога да имаш мир в душата е истинският отговор на всичко важно.

Ще ми позволите малък личен момент : тези дни си мислех колко ми липсва татко - той беше суров и сдържан мъж , чувства рядко показваше. Но просто си спомних как постъпи той преди много години. Работех в Националното радио и още учех в Университета. Прогониха ни след една стачка за свободата на медиите.Имаше рехав протест в подкрепа на журналистиката /то и след това в други случаи така беше/, но в този ден видях как баща ми беше дошъл като редови гражданин. Седеше сам, настрани в тълпата.

Винаги когато ми е трудно си спомням татко в този ден.

Тогава разбрах : и сам да си - остани този , който искаш да бъдеш.Човек трябва да се държи за себе си даже , когато не знае как. Понеже диша , има две ръце, ум, сърце и самоирония за да не драматизира прекалено.

Имам нужда да благодаря на всички талантливи , добри и сърцати хора с които съм работила през годините в БНТ. Телевизията ме научи ,че нищо не става без някой друг. Научих и други уроци.

Благодаря за шанса да бъда част от "Панорама" , да снимам репортажите и филмите ,които исках. Всеки ден в журналистиката е битка да избираш свободата си и да я използваш за почтени цели. Никой не ти я дава. Тя е в голяма степен "себеупование". Припомних си тази старомодна дума от едно есен на Ралф Уолдо Емерсън, което прочетох наскоро. Ще си взема тази дума за нататък ,каквото и да ми предстои.

Бъдете здрави.