Легендата Ерик Клептън пристига в София за концерт през 2027 г.

Легендарният британски китарист и певец Ерик Клептън ще изнесе концерт в София на 7 май 2027 г., става ясно от разпространен афиш за събитието. За място на концерта е посочена столичната зала Арена София, а като организатори са отбелязани Fest Team и Live Nation.

Гостуването на един от най-влиятелните китаристи в историята на рок и блус музиката се очертава като едно от големите музикални събития в България през 2027 г.

Ерик Клептън има над шест десетилетия музикална кариера. Той добива популярност като част от групите The Yardbirds, John Mayall & the Bluesbreakers, Cream и Derek and the Dominos, преди да изгради успешна самостоятелна кариера.

Сред най-известните му песни са "Layla", "Wonderful Tonight", "Tears in Heaven" и "Change the World". Музикантът е носител на множество отличия, включително 18 награди "Грами", и е единственият изпълнител, приет три пъти в Залата на славата на рокендрола - като солов артист и като член на The Yardbirds и Cream.

Клептън е сред музикантите, които оказват значително влияние върху развитието на блус рока, а характерният му стил на свирене го превръща в една от най-разпознаваемите фигури в световната музика.

В афиша за предстоящото събитие е посочено, че билетите ще се предлагат чрез платформата Ticketstation.bg. Към момента няма потвърдена информация за ценовите категории и началото на продажбите.

Очаква се допълнително да бъдат обявени подробности за организацията на концерта и достъпа до залата.