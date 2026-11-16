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Шофьор на камион кара в насрещното в Габрово, снимки го издадоха

Шофьор на камион кара в насрещното в Габрово, снимки го издадоха
ОДМВР- Габрово

Полицията установи 39-годишния водач след публикации в социалните мрежи и преглед на записи от общинското видеонаблюдение

Полицията в Габрово установи 39-годишен шофьор на товарен автомобил, след като снимки, показващи движението му в насрещното платно на оживено кръстовище, бяха разпространени в социалните мрежи.

Нарушението е извършено на 12 ноември на кръстовището между булевардите "Трети март" и "Априлов" в Габрово, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

След публикуването на снимките директорът на ОДМВР - Габрово, старши комисар Илиян Иванов, е разпоредил незабавна проверка по случая.

На 13 ноември служители на сектор "Пътна полиция" са прегледали записите от системата за видеонаблюдение на Община Габрово. Въз основа на събраната информация е установено, че товарният автомобил е бил управляван от 39-годишен мъж.

По случая е образувано административнонаказателно производство.

От полицията не съобщават каква санкция ще бъде наложена на водача.

Случаят е установен след разпространението на снимков материал в социалните мрежи и последвалата проверка на органите на реда.

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