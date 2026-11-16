Седмица на масови проверки в Смолянско: На прицел са камионите и автобусите

Засилени проверки на товарни автомобили и автобуси започват от днес, 16 ноември, на територията на Смолянска област. Специализираната полицейска операция ще продължи до 22 ноември и е част от общоевропейска акция на ROADPOL - европейската мрежа на службите на пътна полиция.

Основната цел на проверките е предотвратяването на тежки пътнотранспортни произшествия с участието на товарни автомобили и автобуси, при които последиците често са особено сериозни заради голямата маса на превозните средства и броя на пътниците.

Контролът ще обхване пътищата в цялата област. В акцията ще участват служители на сектор „Пътна полиция“ и районните управления към Областната дирекция на МВР в Смолян, съвместно с представители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и Инспекцията по труда.

Полицейските екипи ще следят за спазването на ограниченията на скоростта, както и за управление на превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества. Особено внимание ще бъде отделено на задължителното време за управление и почивка на професионалните водачи.

Ще се проверяват и техническата изправност на камионите и автобусите, правилното обезопасяване на пътниците и товарите, както и спазването на допустимите размери и максималната маса на превозните средства.

Инспекторите ще извършват проверки и на документите на водачите и превозвачите, включително за спазването на нормативните изисквания при извършване на обществен превоз.

Подобни специализирани операции на ROADPOL се организират три пъти годишно - през февруари, май и ноември. Те са насочени към ограничаване на нарушенията при професионалните превози и повишаване на безопасността по европейските пътища.

Проверките в Смолянско ще продължат през цялата седмица, като контролът ще бъде насочен както към поведението на водачите, така и към състоянието и безопасността на превозните средства.