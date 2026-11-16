Левски следи крило на Вихрен с четири гола през сезона

Левски проявява интерес към крилото на Вихрен Сандански Даниел Манолев, пише “Мач Телеграф”. Младият футболист има четири гола и една асистенция в 13 мача за отбора си през сезона.

Според изданието двата клуба вече са разговаряли за Манолев, но тогавашният треньор на Вихрен Борислав Кьосев е отказал да се раздели с него. Манолев играе по левия фланг с десен крак и би дал още една опция в атака на Хулио Веласкес.

Възрастта на крилото също е фактор за интереса. Манолев отговаря на настоящото изискване за млад български футболист в стартовия състав, а от следващия сезон възрастовата граница по правилото ще бъде намалена от 23 на 21 години.

През лятото Левски върна от Пиза своя юноша Адриан Райчев, който досега е записал 19 игрови минути и един гол при победата с 6:0 над Спартак Варна. Манолев е поредният футболист на Вихрен, когото столичният клуб следи. През миналата година Левски е наблюдавал и бразилеца Лео Пимента, без да отправи оферта.