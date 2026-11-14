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Левски с важна информация за билетите за Марсилия

Левски с важна информация за билетите за Марсилия
Facebook/ PFC Levski

"Сините" се опитват да осигурят максимален брой пропуски за своите фенове

От Левски обявиха, че приоритет за тях е да осигурят максимално много билети за феновете си за гостуването на Марсилия в Лига Европа. 

Ето какво написаха от Левски:

„Левскари,

Във връзка с огромния интерес към предстоящия ни мач срещу „Олимпик“ (Марсилия), бихме искали да ви предоставим актуална информация относно организацията за билетите за нашите привърженици.

ПФК „Левски“ води текущи разговори с „Олимпик“ (Марсилия), местните власти, полицията и УЕФА, за да финализира организацията за гостуващите фенове.

Наш приоритет е да осигурим възможно най-голямата квота билети за нашите привърженици, като същевременно гарантираме спазването на всички необходими изисквания за безопасност и сигурност.

Тъй като разговорите все още продължават, окончателната бройка билети и редът за тяхната продажба все още не са потвърдени.

Ще ви предоставим допълнителна информация чрез нашите официални канали веднага щом бъде взето окончателно решение“.

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