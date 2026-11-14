13-а жертва на трагедията на "Тракия": 42-годишен мъж почина в болница

Жертвите на тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия" вече са 13. Последният починал е 42-годишен мъж от Елхово, който е издъхнал в болница "Дева Мария" в Бургас, съобщава NOVA.

Смъртта на мъжа увеличава броя на загиналите при тежкия пътен инцидент, чиито обстоятелства продължават да се разследват.

Следователят от Националната следствена служба Ясен Тодоров, който ръководи разследването, заяви, че към момента не може да се посочи дали по случая ще бъдат повдигнати обвинения.

По думите му разследването може да приключи както без нито един обвиняем, така и с повече от един привлечен към наказателна отговорност.

Тодоров подчерта, че все още не могат да бъдат оповестени конкретните констатации на разследващите, тъй като информацията представлява следствена тайна.

Той посочи, че след тежкия инцидент са извършени редица процесуално-следствени действия, но не разкри подробности за установените до момента обстоятелства.

Разследването продължава, като предстои да бъде изяснено дали има основания за повдигане на обвинения и кои обстоятелства са довели до тежката катастрофа.

Към 14 ноември броят на жертвите е достигнал 13, а окончателните заключения на разследващите все още не са обявени.