Още един от ранените хора при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ е починал в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен. Така жертвите на инцидента вече са 12, предава НОВА.

50-годишен мъж е починал тази сутрин в реанимацията на сливенската областна болница.

Информацията бе официално потвърдена от изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Васислав Петров.

Въпреки усилията на лекарския екип и хирургичните интервенции, на които е бил подложен, пациентът не е успял да се пребори за живота си и е издъхнал вследствие на тежките си наранявания.

Вчера д-р Васислав Петров съобщи пред Таралеж, че шестнайсет от пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" продължават да се лекуват в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен.

"Двама сме изписали вече в добро състояние. Шестнайсет остават. Четири са в реанимация, един е в тежко състояние, всички други са стабилни", заяви д-р Петров вчера.

12 станаха жертвите на трагедията на АМ "Тракия", около 50 са ранените. В тежките верижни катастрофи се сблъскаха 86 превозни средства.

Вчера в страната бе ден на траур.