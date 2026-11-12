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Пожарникарите, спасявали хора на АМ "Тракия": Гледката беше потресаваща

Пожарникарите, спасявали хора на АМ "Тракия": Гледката беше потресаваща
БТА

По думите на пожарникарите граждани, които не са били ранени, също са помагали за изваждането на пострадалите

Наложи ми се да пробягам около километър, за да стигна до мястото на инцидента, тъй като трите ленти бяха задръстени от коли и се наложи да оставя автомобила си, за да видя каква е обстановката, колко катастрофирали автомобили има. Това каза пред НОВА телевизия пожарникарят, стигнал първи, за да спасява хора след верижните катастрофи на АМ "Тракия".

"В това време моите колеги режеха част от мантинелите, за да можем да преминем в отсрещното платно", добави той.

"Бях първият служител стигнал на място. Гледката беше ужасяваща, имаше пищящи хора, викащи за помощ. Това, което видях и изпитах на мястото, беше ужасяващо и потресаващо", каза младият полицай.

Той посочи, че и дама, която се е оказало, че е медицинско лице, е помагала също. По думите му други хора, които не са били ранени, също са оказвали съдействие за изваждането на пострадалите хора в автомобилите. 

"Беше потресаваща гледката, която може би никой човек не иска да види през живота си", каза полицаят Тодор Александров, който е с много голям стаж. 

"Започнахме да изваждаме първо най-тежко пострадалите", посочи той. 

 

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