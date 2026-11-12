Ким Чен-ун инспектира изграждането на нова военноморска база в Северна Корея

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун инспектира изграждането на нова военноморска база по източното крайбрежие на страната и разпореди ускоряване на строителните дейности, съобщи Ройтерс, позовавайки се на държавната информационна агенция КЦТА.

По време на посещението си Ким е дал указания за разполагането на стратегически военни активи и е настоял за укрепване на командния състав и строителните екипи, за да бъде завършено по-бързо новото пристанище.

В отделна публикация КЦТА съобщи, че севернокорейският лидер е посетил и над 1000 новопостроени жилищни сгради в района на мащабен военноморски проект. Не се уточнява обаче дали жилищното строителство е свързано със същата база, която Ким е инспектирал.

През последните години Северна Корея засилва усилията си за модернизация на военноморските сили. По информация на Ройтерс Ким Чен-ун обръща все по-голямо внимание на разширяването на стратегическото военно присъствие в ключови морски райони.

Държавните медии съобщиха, че през юни и септември тази година в състава на севернокорейския флот са включени два разрушителя с водоизместимост от 5000 тона. Според изявление на Ким единият от корабите ще бъде част от националната система за ядрен отговор.

Пхенян обяви също, че работи по изграждането на подводница с ядрен двигател и водоизместимост от 8700 тона.

Още през септември Ким съобщи за строителството на нови военноморски бази по източното крайбрежие. Тогава той заяви, че в рамките на осем месеца страната ще представи ново значимо постижение в развитието на военноморските си способности.