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Защо е спрял първият тир? 100 свидетели и над 50 експертизи за трагедията на „Тракия“

Защо е спрял първият тир? 100 свидетели и над 50 експертизи за трагедията на „Тракия“
БТА

Късно снощи при повторен разпит бе освободен 62-годишният шофьор на румънски тир

"Разследването на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ продължава. Предстои да бъдат анализирани огромен обем доказателства, свидетелски показания и експертни заключения, които трябва да установят последователността на сблъсъците, причините за трагедията и действията на всеки от водачите".

Това съобщи Мариан Маринов от Националната следствена служба по време на брифинг. По думите му служителите на ОДМВР – Ямбол са извършили значителна работа още в първите часове след произшествието. Разпитани са свидетели и е приключена основната част от огледите. След пристигането си следователите от Националната следствена служба са извършили и допълнителен оглед на терена.

Предстои назначаването на общо 51 съдебномедицински експертизи на загиналите и пострадалите, които се лекуват в болниците в Ямбол и Сливен. Очаква се да бъдат разпитани и около 100 души, присъствали на мястото на катастрофата. 

Сред тях са служители на полицията, пожарната, охранителни структури и други очевидци. Разследващият следовател вече е поел организацията на работата по делото и предстои да получи събраните до момента материали, които ще бъдат подробно проучени, анализирани и съпоставени.

Защо първият тир е намалил или спрял на магистралата?

Това остава един от основните въпроси, на които разследването трябва да даде отговор. Става въпрос за румънския тежкотоварен автомобил, който е бил първото превозно средство в колоната, в която настъпват последвалите сблъсъци. Според показанията на неговия водач пред него е имало аварирал автомобил и затова той е намалил скоростта. Тази версия обаче все още не е потвърдена.

„Това са свидетелски показания. Те се проверяват, защото има и други доказателства, които ще бъдат съпоставени с неговите показания“.

Маринов уточни, че данните от тахографа на камиона все още не са разчетени. Те тепърва ще бъдат предоставени за изследване. Все още не е назначена и ключовата автотехническа експертиза.

Очаква се тя да бъде комплексна и да включва няколко вещи лица, избрани от списъците на окръжните съдилища и Софийския градски съд. Именно тази експертиза ще има решаващо значение за установяването на механизма на сблъсъците, последователността на ударите и причините за телесните увреждания и смъртта на пострадалите. Тя трябва да даде отговор и на въпроса дали всеки от водачите е спазил необходимата дистанция, имал ли е възможност да реагира и дали с действията си е допринесъл за настъпването на смърт или наранявания на пътниците в неговия или в други автомобили.

Маринов подчерта, че става дума за изключително сложно комплексно пътнотранспортно произшествие, при което всеки следващ сблъсък променя първоначалното разположение на автомобилите.

Специално внимание ще бъде отделено на метеорологичните условия и видимостта в момента на катастрофата. Според Мариан Маринов мъглата сама по себе си не е препятствие на пътя, а условие, с което всеки водач е длъжен да съобрази скоростта си.

„Едно от основните задължения на водача е да се съобрази с видимостта, за да избере своята скорост“.

Като пример Маринов посочи друг тежък инцидент от 5 февруари 2019 г. на автомагистрала „Струма“, в района на разклона за Сандански. Тогава 28 автомобила попадат в участък с гъста мъгла. Видимостта е била едва 5-6 метра, а част от водачите са се движили със скорост от 80-90 км/ч. По случая впоследствие са били повдигнати обвинения на трима души. Според Маринов от значение ще бъде не само наличието на мъгла, но и нейната плътност, видимостта и възможността на водачите да реагират своевременно.

Националното следствие работи и по изясняването на обстоятелствата около сблъсъците в обратната посока на движение. 

По първоначална преценка те имат причинна връзка с основната катастрофа, тъй като част от автомобилите са преминали през мантинелата и са създали опасност за насрещно движещите се превозни средства. Ще бъдат проверени и условията на пътната настилка, както и влиянието на мъглата върху видимостта и реакциите на водачите.

Разпитите на пострадалите, които все още са в болници, ще бъдат организирани така, че да не се налага транспортирането им до София. За целта ще бъдат привлечени и следователи от местните следствени отдели и разследващи полицаи.

От Националната следствена служба подчертават, че категорични изводи могат да бъдат направени едва след съпоставяне на всички доказателства и експертни заключения.

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