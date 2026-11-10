Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Богдан Милчев за ТАРАЛЕЖ: Копринков и Радев трябва да подадат оставки след трагедията на „Тракия“

Богдан Милчев за ТАРАЛЕЖ: Копринков и Радев трябва да подадат оставки след трагедията на „Тракия“
ТАРАЛЕЖ

"Държавата е била предупредена за опасността от тежка катастрофа на АМ „Тракия“, но не е реагирала", каза още пътният експерт

"Държавата е разполагала с предварителна информация за опасността от тежка катастрофа в района на Зимница на автомагистрала „Тракия“, но не са били предприети необходимите превантивни мерки".

Това заяви Богдан Милчев от Института за пътна безопасност пред ТАРАЛЕЖ в коментар за тежката верижна катастрофа, станала тази сутрин с 11 загинали и 48 жертви по официална информация.

По думите му още преди четири месеца Институтът за пътна безопасност е представил съвместно със софтуерна компания платформа за прогнозиране на тежки пътнотранспортни произшествия. Впоследствие компанията е установила комуникация с Министерството на транспорта и е започнала да подава информация за рискови участъци от пътната мрежа.

„Специално за този участък информацията е подадена още предната вечер. Знаело се е, че там ще има мъгла, както и че това е място с концентрация на пътнотранспортни произшествия“.

Според него два часа преди катастрофата камерите на тол системата в района на Зимница вече са регистрирали изключително гъста мъгла. Милчев разполага със снимки от камерите, направени около 5 часа сутринта, които показват практически нулева видимост.

Въпреки предварителната информация не са били предприети достатъчни мерки за обезопасяване на участъка. Като основни проблеми Богдан Милчев посочи липсата на адекватна подготовка на пътната инфраструктура за подобни метеорологични условия и недостатъчната пътна маркировка.

Според него отговорните институции е трябвало да предприемат превантивни действия, след като са били наясно с прогнозата за мъгла и с повишения риск от катастрофи.

Милчев заяви още, че Институтът за пътна безопасност е предупреждавал за възможността от подобни тежки инциденти в продължение на четири месеца. По думите му проблемът е бил обсъждан лично с вътрешния министър Иван Демерджиев и с министъра на транспорта Георги Пеев.

„Те възприеха и разбраха какъв е проблемът и как има решение. След няколко дни ми отговориха, че всичко това е предадено на Копринков и Радев. А те са казали: „Ще видим“. Това е отговорът“.

Според него след тежката катастрофа вече не е достатъчно представители на правителството да посещават мястото на инцидента. Той настоява за поемане на политическа отговорност и оставки. Милчев посочи Николай Копринков и Румен Радев като хората, от които според него трябва да бъде потърсена политическа отговорност за липсата на реакция.

Той подчерта, че министрите Демерджиев и Георги Пеев са били запознати с предложенията на Института и са били съгласни с необходимостта от конкретни мерки. 

Още по темата

Премиерът Радев: 11 загинали и 48 ранени в катастрофата с 50 коли на АМ "Тракия"

Премиерът Радев: 11 загинали и 48 ранени в катастрофата с 50 коли на АМ "Тракия"

"Има мъртви хора в канавките и премазаните коли" - ужасяващ разказ от катастрофата на „Тракия“

"Има мъртви хора в канавките и премазаните коли" - ужасяващ разказ от катастрофата на „Тракия“

Очевидец на тежката катастрофа на „Тракия“: Горяха автомобили, има много ударени камиони

Очевидец на тежката катастрофа на „Тракия“: Горяха автомобили, има много ударени камиони

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Трагедията на „Тракия“ е можела да бъде предотвратена, липсват системи за предупреждение за опасна мъгла

Трагедията на „Тракия“ е можела да бъде предотвратена, липсват системи за предупреждение за опасна мъгла

Областният управител на Сливен: Над 10 са загиналите в катастрофата на "Тракия"

Областният управител на Сливен: Над 10 са загиналите в катастрофата на "Тракия"

Областният управител на Ямбол: Има жертви в катастрофата на АМ "Тракия" - ситуацията е тежка

Областният управител на Ямбол: Има жертви в катастрофата на АМ "Тракия" - ситуацията е тежка

Камен Невенкин: Основната тема в Абу Даби ще бъде сигурността на Украйна след войната

Камен Невенкин: Основната тема в Абу Даби ще бъде сигурността на Украйна след войната

Непотвърдено: Над 10 загинали при катастрофата на АМ „Тракия“, ранените са над 50 души

Непотвърдено: Над 10 загинали при катастрофата на АМ „Тракия“, ранените са над 50 души

Водещи

Сигнал до ТАРАЛЕЖ: Готвят свалянето на Благомир Коцев на извънредно заседание на ОИК - Варна утре?

Сигнал до ТАРАЛЕЖ: Готвят свалянето на Благомир Коцев на извънредно заседание на ОИК - Варна утре?

Мартин Димитров, ДБ: Управляващите подготвят „ценова буря“ и тежка зима за българските семейства

Мартин Димитров, ДБ: Управляващите подготвят „ценова буря“ и тежка зима за българските семейства

  • Току-що
Не се налага транспортиране до София на ранени от двете катастрофи на АМ „Тракия“

Не се налага транспортиране до София на ранени от двете катастрофи на АМ „Тракия“

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир заради катастрофите на магистрала „Тракия“

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир заради катастрофите на магистрала „Тракия“

  • Преди 12 минути
Трагедията на „Тракия“ е можела да бъде предотвратена, липсват системи за предупреждение за опасна мъгла

Трагедията на „Тракия“ е можела да бъде предотвратена, липсват системи за предупреждение за опасна мъгла

Частично бедствено положение в три общини - Стралджа, Тунджа и Ямбол

Частично бедствено положение в три общини - Стралджа, Тунджа и Ямбол

Приеха на първо четене в Бюджетна комисия по-високи данъчни облекчения за деца

Приеха на първо четене в Бюджетна комисия по-високи данъчни облекчения за деца

Васил Терзиев изказа съболезнования на близките на загиналите при катастрофите на АМ „Тракия“

Васил Терзиев изказа съболезнования на близките на загиналите при катастрофите на АМ „Тракия“

  • Преди 26 минути
Здравният министър: Болниците в няколко области са мобилизирани след катастрофите на АМ „Тракия“

Здравният министър: Болниците в няколко области са мобилизирани след катастрофите на АМ „Тракия“

  • Преди 44 минути
Нов сигнал срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Нов сигнал срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Дъжд и мъгли в страната, облаците се задържат и утре

Дъжд и мъгли в страната, облаците се задържат и утре

  • Преди 1 час
Любомир Николов за катастрофата с 50 коли на "Тракия" : Няма загинали деца

Любомир Николов за катастрофата с 50 коли на "Тракия" : Няма загинали деца

Здравният министър: 12 загинали и 46 ранени при катастрофите на АМ „Тракия“

Здравният министър: 12 загинали и 46 ранени при катастрофите на АМ „Тракия“

  • Преди 1 час
Богдан Милчев за ТАРАЛЕЖ: Копринков и Радев трябва да подадат оставки след трагедията на „Тракия“

Богдан Милчев за ТАРАЛЕЖ: Копринков и Радев трябва да подадат оставки след трагедията на „Тракия“

Затвориха обект на голяма търговска верига във Видин заради 613 кг негодни храни

Затвориха обект на голяма търговска верига във Видин заради 613 кг негодни храни