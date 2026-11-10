Богдан Милчев за ТАРАЛЕЖ: Копринков и Радев трябва да подадат оставки след трагедията на „Тракия“

"Държавата е разполагала с предварителна информация за опасността от тежка катастрофа в района на Зимница на автомагистрала „Тракия“, но не са били предприети необходимите превантивни мерки".

Това заяви Богдан Милчев от Института за пътна безопасност пред ТАРАЛЕЖ в коментар за тежката верижна катастрофа, станала тази сутрин с 11 загинали и 48 жертви по официална информация.

По думите му още преди четири месеца Институтът за пътна безопасност е представил съвместно със софтуерна компания платформа за прогнозиране на тежки пътнотранспортни произшествия. Впоследствие компанията е установила комуникация с Министерството на транспорта и е започнала да подава информация за рискови участъци от пътната мрежа.

„Специално за този участък информацията е подадена още предната вечер. Знаело се е, че там ще има мъгла, както и че това е място с концентрация на пътнотранспортни произшествия“.

Според него два часа преди катастрофата камерите на тол системата в района на Зимница вече са регистрирали изключително гъста мъгла. Милчев разполага със снимки от камерите, направени около 5 часа сутринта, които показват практически нулева видимост.

Въпреки предварителната информация не са били предприети достатъчни мерки за обезопасяване на участъка. Като основни проблеми Богдан Милчев посочи липсата на адекватна подготовка на пътната инфраструктура за подобни метеорологични условия и недостатъчната пътна маркировка.

Според него отговорните институции е трябвало да предприемат превантивни действия, след като са били наясно с прогнозата за мъгла и с повишения риск от катастрофи.

Милчев заяви още, че Институтът за пътна безопасност е предупреждавал за възможността от подобни тежки инциденти в продължение на четири месеца. По думите му проблемът е бил обсъждан лично с вътрешния министър Иван Демерджиев и с министъра на транспорта Георги Пеев.

„Те възприеха и разбраха какъв е проблемът и как има решение. След няколко дни ми отговориха, че всичко това е предадено на Копринков и Радев. А те са казали: „Ще видим“. Това е отговорът“.

Според него след тежката катастрофа вече не е достатъчно представители на правителството да посещават мястото на инцидента. Той настоява за поемане на политическа отговорност и оставки. Милчев посочи Николай Копринков и Румен Радев като хората, от които според него трябва да бъде потърсена политическа отговорност за липсата на реакция.

Той подчерта, че министрите Демерджиев и Георги Пеев са били запознати с предложенията на Института и са били съгласни с необходимостта от конкретни мерки.