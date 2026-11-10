Здравният министър: 12 загинали и 46 ранени при катастрофите на АМ „Тракия“

Общо 12 души са загинали, а 46 пострадали са транспортирани до болници след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти пред МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

Десет от жертвите са загинали на мястото на инцидента, а други двама са починали впоследствие в болниците в Ямбол и Сливен. Обстановката остава динамична.

Медицинските екипи в Южна България продължават да оказват помощ на пострадалите. В МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен са приети 13 души от общо 18 транспортирани. Един пациент вече е освободен, а останалите се обработват, съобщи директорът на лечебното заведение д-р Васислав Петров.

В болниците в Ямбол са настанени 12 души, във Военномедицинската академия – Сливен – осем, а в Бургас седем пострадали са разпределени в две лечебни заведения.

Здравният министър даде висока оценка на координацията между Спешна помощ, МВР и Министерството на отбраната. По разпореждане на премиера е осигурен въздушен транспорт с военнотранспортни самолети „Спартан“ и правителствения самолет.

При необходимост най-тежко пострадалите ще бъдат транспортирани от летището в Бургас до специализирани клиники в София, ако състоянието им позволява полет. Болниците в Пловдив, Стара Загора и Хасково също са в готовност да приемат пациенти.

„Имаме готовност да спасим колкото се може повече животи“, заяви Катя Ивкова, като изрази съболезнования към близките на загиналите.