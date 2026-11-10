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Затвориха обект на голяма търговска верига във Видин заради 613 кг негодни храни

Затвориха обект на голяма търговска верига във Видин заради 613 кг негодни храни
БТА

При проверка инспекторите откриха месо и риба, съхранявани при неподходяща температура, както и 270 кг мухлясало зеле

Заради сериозни нарушения при съхранението на хранителни продукти и лоша хигиена в пекарната инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Видин са затворили обект на голяма търговска верига в града. Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

При контролната проверка са установени 343 кг риба, пилешко месо, бургери и субпродукти, съхранявани при неподходяща температура. Инспекторите са открили и 270 кг мухлясало зеле. Цялото установено количество храни е предадено за унищожаване.

Освен нарушенията при съхранението на храните, инспекторите са установили и незадоволително хигиенно състояние във всички части на пекарната.

В резултат на проверката е разпоредено спиране на цялостната дейност на обекта и е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН).“

Контролната акция е част от съвместните проверки на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП). Инспекциите обхващат складове, търговски обекти и цялата верига на доставки, като целта е да се провери безопасността на храните, спазването на нормативните изисквания и защитата на потребителите.

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