Затвориха обект на голяма търговска верига във Видин заради 613 кг негодни храни

Заради сериозни нарушения при съхранението на хранителни продукти и лоша хигиена в пекарната инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Видин са затворили обект на голяма търговска верига в града. Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

При контролната проверка са установени 343 кг риба, пилешко месо, бургери и субпродукти, съхранявани при неподходяща температура. Инспекторите са открили и 270 кг мухлясало зеле. Цялото установено количество храни е предадено за унищожаване.

Освен нарушенията при съхранението на храните, инспекторите са установили и незадоволително хигиенно състояние във всички части на пекарната.

В резултат на проверката е разпоредено спиране на цялостната дейност на обекта и е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН).“

Контролната акция е част от съвместните проверки на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП). Инспекциите обхващат складове, търговски обекти и цялата верига на доставки, като целта е да се провери безопасността на храните, спазването на нормативните изисквания и защитата на потребителите.