Новини
Търси
Подкаст
Общество

Телефонните измамници във Видинско отново се активизираха

Телефонните измамници във Видинско отново се активизираха
Pixabay

През последните дни жители на региона са получавали обаждания от български и румънски мобилни номера

Телефонните измамници във Видинско отново се активизираха.

През последните дни жители на региона са получавали обаждания от български и румънски мобилни номера, съобщиха криминалистите.

В много случаи обаждащите се представят за полицейски инспектори и искат пари под предлог, че трябва да им бъде оказано съдействие за провеждането на полицейски операции.

Използва се и познатата схема, при която измамниците твърдят, че близък на потърпевшия спешно се нуждае от пари за медицинска помощ, пише dariknews.

От полицията напомнят, че служители на нито една институция, включително полицаи, не искат пари от граждани, за да изпълняват служебните си задължения.

Криминалистите призовават хората да предупредят и възрастните си родители, роднини и съседи за познатите схеми, за да не станат жертва на измама.

Още по темата

Възрастна жена даде 7000 евро на телефонни измамници за „спешна операция“ на дъщеря си

Възрастна жена даде 7000 евро на телефонни измамници за „спешна операция“ на дъщеря си

МВР: Ръст на телефонните измами и наркотиците сред децата

МВР: Ръст на телефонните измами и наркотиците сред децата

Задържаха четирима за серия телефонни измами в България и Румъния

Задържаха четирима за серия телефонни измами в България и Румъния

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Мръсотия в супермаркет и незаконни дюнери: БАБХ затвори два обекта

Мръсотия в супермаркет и незаконни дюнери: БАБХ затвори два обекта

Задържаха мъж, откраднал 500 евро от дарения за дете със синдром на Даун

Задържаха мъж, откраднал 500 евро от дарения за дете със синдром на Даун

Започва работа новата Комисия за противодействие на корупцията

Започва работа новата Комисия за противодействие на корупцията

Иззеха 15 кг марихуана при антинаркотични акции в Ямболско и Хасковско

Иззеха 15 кг марихуана при антинаркотични акции в Ямболско и Хасковско

Сигнал за бомба в Нова телевизия, проверяват сградата

Сигнал за бомба в Нова телевизия, проверяват сградата

Водещи

ДБ сезира Конституционния съд заради промени в Закона за подпомагане на земеделските производители

ДБ сезира Конституционния съд заради промени в Закона за подпомагане на земеделските производители

Съдът в Белград остави за 30 дни в ареста шеф на спецчастите и още осем полицаи за изтезания на студенти

Съдът в Белград остави за 30 дни в ареста шеф на спецчастите и още осем полицаи за изтезания на студенти

  • Преди 2 минути
Мръсотия в супермаркет и незаконни дюнери: БАБХ затвори два обекта

Мръсотия в супермаркет и незаконни дюнери: БАБХ затвори два обекта

Лос Анджелис Лейкърс натири първородния син на ЛеБрон Джеймс

Лос Анджелис Лейкърс натири първородния син на ЛеБрон Джеймс

  • Преди 7 минути
Задържаха мъж, откраднал 500 евро от дарения за дете със синдром на Даун

Задържаха мъж, откраднал 500 евро от дарения за дете със синдром на Даун

Започва работа новата Комисия за противодействие на корупцията

Започва работа новата Комисия за противодействие на корупцията

Румъния отново вдигна два F-16 заради въздушна цел край границата с Украйна

Румъния отново вдигна два F-16 заради въздушна цел край границата с Украйна

  • Преди 15 минути
Иззеха 15 кг марихуана при антинаркотични акции в Ямболско и Хасковско

Иззеха 15 кг марихуана при антинаркотични акции в Ямболско и Хасковско

Сигнал за бомба в Нова телевизия, проверяват сградата

Сигнал за бомба в Нова телевизия, проверяват сградата

Дидие Дешан набързо отказа на Манчестър Юнайтед

Дидие Дешан набързо отказа на Манчестър Юнайтед

  • Преди 30 минути
Велислава Петрова: Важно е да видим от Скопие готовност за политически наратив, който не е антибългарски

Велислава Петрова: Важно е да видим от Скопие готовност за политически наратив, който не е антибългарски

Задържаха контрабандни парфюми на „Малко Търново“

Задържаха контрабандни парфюми на „Малко Търново“

Илияна Йотова за Вежди Рашидов: Със своя почерк оставя незаличима диря

Илияна Йотова за Вежди Рашидов: Със своя почерк оставя незаличима диря

  • Преди 34 минути
Демерджиев: Не е вярно, че Пловдив е на първо място по употреба на фентанил в Европа

Демерджиев: Не е вярно, че Пловдив е на първо място по употреба на фентанил в Европа

Над 360 000 граждани и семейства вече са одобрени за помощ за отопление

Над 360 000 граждани и семейства вече са одобрени за помощ за отопление