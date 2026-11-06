Телефонните измамници във Видинско отново се активизираха.

През последните дни жители на региона са получавали обаждания от български и румънски мобилни номера, съобщиха криминалистите.

В много случаи обаждащите се представят за полицейски инспектори и искат пари под предлог, че трябва да им бъде оказано съдействие за провеждането на полицейски операции.

Използва се и познатата схема, при която измамниците твърдят, че близък на потърпевшия спешно се нуждае от пари за медицинска помощ, пише dariknews.

От полицията напомнят, че служители на нито една институция, включително полицаи, не искат пари от граждани, за да изпълняват служебните си задължения.

Криминалистите призовават хората да предупредят и възрастните си родители, роднини и съседи за познатите схеми, за да не станат жертва на измама.