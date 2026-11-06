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Започва работа новата Комисия за противодействие на корупцията

Започва работа новата Комисия за противодействие на корупцията
pixabay

Тя ще разкрива и разследва и корупционни престъпления, извършени от хора на публични длъжности

Комисията за противодействие на корупцията (КПК) започна оперативна работа на 3 ноември, съобщиха от институцията.

От тази дата тя изпълнява всички дейности, предвидени в Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.

Комисията отговаря за превенцията на корупцията, проверката на имуществените декларации и установяването на конфликт на интереси.

Тя ще разкрива и разследва и корупционни престъпления, извършени от хора на публични длъжности.

КПК вече утвърди образците на декларациите за имущество и интереси, които хората на публични длъжности трябва да подават. Те са публикувани на сайта на комисията accbg.bg.

Сигнали за корупция или конфликт на интереси срещу човек на публична длъжност могат да се подават през сайта на комисията или на място, на адрес: София, пл. „Св. Неделя“ № 6.

От комисията заявяват, че ще работят „при пълна прозрачност, безкомпромисна независимост и стриктно спазване на закона“.

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